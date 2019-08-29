  Trabzonspor - AEK Atina Canlı Maç Anlatımı

20' Karşılaşmada ilk yirmi dakika geride kalmak üzere. İki takım da net bir gol fırsatı yakalayamadı.

17' Abdülkadir Ömür'ün kullandığı serbest vuruşta kaleci Barkas topu rahatlıkla kontrol etti.

15' Konuk ekipte Abdülkadir Ömür'ü faulle durduran Chygrynskiy sarı kart gördü.

15' Abdülkadir Ömür sağ kanattan bulduğu boşluğu değerlendirdi ve topla rakip ceza sahasına yaklaştı ancak Chygrynskiy'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Ev sahibi ekip tehlikeli bölgeden serbest vuruş kullanacak.

14' Abdülkadir Ömür'ün sağ kanattan yaptığı ortada Novak iyi bir vuruş yapamadı.

11' Mandalos'un Trabzonspor barajının altından kaleye gönderdiği şut az farkla dışarı çıktı.

10' Orta alanda yaşanan üst üste top kayıplarının ardından AEK rakip ceza sahasına yaklaştı. Konuk ekip, Galanopoulos'un yerde kalmasıyla Trabzonspor ceza sahasının hemen dışından serbest vuruş kullanacak.

8' Konuk ekip sol kanattan geldi. Ceza sahasına yapılan ortada Nelson Olivieira etkili bir kafa vuruşu yapamadı.

6' Maç oldukça düşük bir tempoda başladı. İlk beş dakika geride kalırken herhangi bir şut girişimi olmadı.

3' Trabzonspor'un 3-1 kazandığı ilk maçta görev yapan Hüseyin, Hosseini ve Sörloth yerine Ivanildo, Campi ve Obi Mikel karşılaşmaya başladı.

1' Hakem ilk düdüğünü çaldı ve karşılaşma başladı.

@OptaCan: AEK, Avrupa Kupaları'nda çıktığı son dokuz deplasman maçında sadece iki galibiyet alabildi (4B 3M) ve bu dokuz maçın altısında gol de atamadı.

@OptaCan: Bugüne kadar Türk takımları ile Yunan takımları arasında Avrupa arenasında oynanan 26 maçın 11'ini temsilcilerimiz kazanırken, Yunan ekipleri yedi galibiyet aldı (8B).

@OptaCan: Trabzonspor, sahasında oynadığı son üç Avrupa kupası maçında da gol bulurken bunlardan sadece birinde gol yememeyi başardı.

Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Trabzonspor XI: Uğurcan, Pereira, Ivanildo, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban

@OptaCan: Avrupa kupalarında Trabzonspor evinde oynadığı son altı maçın sadece birini kaybetti (Napoli, 0-4), dördünü kazandı (1B).

@OptaCan: Evinde çıktığı son üç Avrupa kupası maçını kaybetmeyen Trabzonspor'un (2G 1B) bundan önceki daha uzun yenilmezlik serisi Ağustos 2012 ? Ekim 2013 arasındaki yedi maçlık seriydi (4G 3B).

AEK Atina XI: Barkas, Bakakis, Oikonomou, Chygrynskiy, Vranjes, Lopes, Galanopoulos, Simoes, Mantalos, Livaja, Oliveira

@OptaCan: Trabzonspor, Avrupa kupalarında bundan önce ilk maçı deplasmanda kazandığı üç eşleşmenin ikisinde turu geçti.

@OptaCan: AEK'in bu sezon Avrupa Ligi ön elemesinde attığı dört golün ikisi Petros Mantalos'tan geldi.

@OptaCan: İlk maçta hat-trick yapan Caleb Ekuban, Kasım 2013'te Apollon karşısında hat-trick yapan Olcan Adın'dan sonra Avrupa kupalarında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.