  Trabzonspor - AEK Atina Canlı Maç Anlatımı

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20'
Karşılaşmada ilk yirmi dakika geride kalmak üzere. İki takım da net bir gol fırsatı yakalayamadı.
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17'
Abdülkadir Ömür'ün kullandığı serbest vuruşta kaleci Barkas topu rahatlıkla kontrol etti.
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15'
Konuk ekipte Abdülkadir Ömür'ü faulle durduran Chygrynskiy sarı kart gördü.
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15'
Abdülkadir Ömür sağ kanattan bulduğu boşluğu değerlendirdi ve topla rakip ceza sahasına yaklaştı ancak Chygrynskiy'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Ev sahibi ekip tehlikeli bölgeden serbest vuruş kullanacak.
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14'
Abdülkadir Ömür'ün sağ kanattan yaptığı ortada Novak iyi bir vuruş yapamadı.
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11'
Mandalos'un Trabzonspor barajının altından kaleye gönderdiği şut az farkla dışarı çıktı.
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10'
Orta alanda yaşanan üst üste top kayıplarının ardından AEK rakip ceza sahasına yaklaştı. Konuk ekip, Galanopoulos'un yerde kalmasıyla Trabzonspor ceza sahasının hemen dışından serbest vuruş kullanacak.
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8'
Konuk ekip sol kanattan geldi. Ceza sahasına yapılan ortada Nelson Olivieira etkili bir kafa vuruşu yapamadı.
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6'
Maç oldukça düşük bir tempoda başladı. İlk beş dakika geride kalırken herhangi bir şut girişimi olmadı.
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3'
Trabzonspor'un 3-1 kazandığı ilk maçta görev yapan Hüseyin, Hosseini ve Sörloth yerine Ivanildo, Campi ve Obi Mikel karşılaşmaya başladı.
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1'
Hakem ilk düdüğünü çaldı ve karşılaşma başladı.
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@OptaCan: AEK, Avrupa Kupaları'nda çıktığı son dokuz deplasman maçında sadece iki galibiyet alabildi (4B 3M) ve bu dokuz maçın altısında gol de atamadı.
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@OptaCan: Bugüne kadar Türk takımları ile Yunan takımları arasında Avrupa arenasında oynanan 26 maçın 11'ini temsilcilerimiz kazanırken, Yunan ekipleri yedi galibiyet aldı (8B).
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@OptaCan: Trabzonspor, sahasında oynadığı son üç Avrupa kupası maçında da gol bulurken bunlardan sadece birinde gol yememeyi başardı.
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Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
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Trabzonspor XI: Uğurcan, Pereira, Ivanildo, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban
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@OptaCan: Avrupa kupalarında Trabzonspor evinde oynadığı son altı maçın sadece birini kaybetti (Napoli, 0-4), dördünü kazandı (1B).
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@OptaCan: Evinde çıktığı son üç Avrupa kupası maçını kaybetmeyen Trabzonspor'un (2G 1B) bundan önceki daha uzun yenilmezlik serisi Ağustos 2012 ? Ekim 2013 arasındaki yedi maçlık seriydi (4G 3B).
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AEK Atina XI: Barkas, Bakakis, Oikonomou, Chygrynskiy, Vranjes, Lopes, Galanopoulos, Simoes, Mantalos, Livaja, Oliveira
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@OptaCan: Trabzonspor, Avrupa kupalarında bundan önce ilk maçı deplasmanda kazandığı üç eşleşmenin ikisinde turu geçti.
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@OptaCan: AEK'in bu sezon Avrupa Ligi ön elemesinde attığı dört golün ikisi Petros Mantalos'tan geldi.
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@OptaCan: İlk maçta hat-trick yapan Caleb Ekuban, Kasım 2013'te Apollon karşısında hat-trick yapan Olcan Adın'dan sonra Avrupa kupalarında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.
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UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçında Trabzonspor, Yunan ekibi AEK Atina'yı ağırlıyor.