SPOR
STADYUM: Medical Park Stadyumu HAKEM : Michael Oliver MAÇ TARİH SAATİ: 29 Aug 2019 | 20:00 | şuan: 20:53
23'
0 0
Trabzonspor
Trabzonspor
Ünal Karaman
AEK Atina
AEK Atina
Nikolaos Kostenoglou
  Trabzonspor - AEK Atina Canlı Maç Anlatımı
  • 20'
    Karşılaşmada ilk yirmi dakika geride kalmak üzere. İki takım da net bir gol fırsatı yakalayamadı.
  • 17'
    Abdülkadir Ömür'ün kullandığı serbest vuruşta kaleci Barkas topu rahatlıkla kontrol etti.
  • 15'
    Konuk ekipte Abdülkadir Ömür'ü faulle durduran Chygrynskiy sarı kart gördü.
  • 15'
    Abdülkadir Ömür sağ kanattan bulduğu boşluğu değerlendirdi ve topla rakip ceza sahasına yaklaştı ancak Chygrynskiy'nin müdahalesi ile yerde kaldı.  Ev sahibi ekip tehlikeli bölgeden serbest vuruş kullanacak.
  • 14'
    Abdülkadir Ömür'ün sağ kanattan yaptığı ortada Novak iyi bir vuruş yapamadı.
  • 11'
    Mandalos'un Trabzonspor barajının altından kaleye gönderdiği şut az farkla dışarı çıktı.
  • 10'
    Orta alanda yaşanan üst üste top kayıplarının ardından AEK rakip ceza sahasına yaklaştı. Konuk ekip, Galanopoulos'un yerde kalmasıyla Trabzonspor ceza sahasının hemen dışından serbest vuruş kullanacak.
  • 8'
    Konuk ekip sol kanattan geldi. Ceza sahasına yapılan ortada Nelson Olivieira etkili bir kafa vuruşu yapamadı.
  • 6'
    Maç oldukça düşük bir tempoda başladı. İlk beş dakika geride kalırken herhangi bir şut girişimi olmadı.
  • 3'
    Trabzonspor'un 3-1 kazandığı ilk maçta görev yapan Hüseyin, Hosseini ve Sörloth yerine Ivanildo, Campi ve Obi Mikel karşılaşmaya başladı.
  • 1'
    Hakem ilk düdüğünü çaldı ve karşılaşma başladı.
  • @OptaCan: AEK, Avrupa Kupaları'nda çıktığı son dokuz deplasman maçında sadece iki galibiyet alabildi (4B 3M) ve bu dokuz maçın altısında gol de atamadı.
  • @OptaCan: Bugüne kadar Türk takımları ile Yunan takımları arasında Avrupa arenasında oynanan 26 maçın 11'ini temsilcilerimiz kazanırken, Yunan ekipleri yedi galibiyet aldı (8B).
  • @OptaCan: Trabzonspor, sahasında oynadığı son üç Avrupa kupası maçında da gol bulurken bunlardan sadece birinde gol yememeyi başardı.
  • Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
  • Trabzonspor XI: Uğurcan, Pereira, Ivanildo, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban
  • @OptaCan: Avrupa kupalarında Trabzonspor evinde oynadığı son altı maçın sadece birini kaybetti (Napoli, 0-4), dördünü kazandı (1B).
  • @OptaCan: Evinde çıktığı son üç Avrupa kupası maçını kaybetmeyen Trabzonspor'un (2G 1B) bundan önceki daha uzun yenilmezlik serisi Ağustos 2012 ? Ekim 2013 arasındaki yedi maçlık seriydi (4G 3B).
  • AEK Atina XI: Barkas, Bakakis, Oikonomou, Chygrynskiy, Vranjes, Lopes, Galanopoulos, Simoes, Mantalos, Livaja, Oliveira
  • @OptaCan: Trabzonspor, Avrupa kupalarında bundan önce ilk maçı deplasmanda kazandığı üç eşleşmenin ikisinde turu geçti.
  • @OptaCan: AEK'in bu sezon Avrupa Ligi ön elemesinde attığı dört golün ikisi Petros Mantalos'tan geldi.
  • @OptaCan: İlk maçta hat-trick yapan Caleb Ekuban, Kasım 2013'te Apollon karşısında hat-trick yapan Olcan Adın'dan sonra Avrupa kupalarında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.
  • UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçında Trabzonspor, Yunan ekibi AEK Atina'yı ağırlıyor.
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 47 Joao Pereira
  • 77 Filip Novak
  • 22 Gaston Campi
  • 14 Ivanildo Fernandes
  • 8 Jose Sosa
  • 12 John Obi Mikel
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 10 Abdülkadir Ömür
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 18 Caleb Ekuban

AEK Atina

  • 1 Vasilios Barkas
  • 19 Dmytro Chygrynskiy 15'
  • 21 Ognjen Vranjes
  • 4 Marios Oikonomou
  • 3 Helder Lopes
  • 2 Michalis Bakakis
  • 20 Petros Mantalos
  • 8 Andre Simoes
  • 25 Konstantinos Galanopoulos
  • 5 Nelson Oliveira
  • 10 Marko Livaja

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 5 Majid Hosseini
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 21 Doğan Erdoğan
  • 11 Alexander Sörloth
  • 7 Donis Avdijaj
  • 20 Yusuf Sarı

Yedekler

  • 16 Panagiotis Tsintotas
  • 27 Paulinho
  • 24 Efstratios Svarnas
  • 6 Nenad Krsticic
  • 17 Viktor Klonaridis
  • 7 Daniele Verde
  • 9 Georgios Giakoumakis
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Gol Krallığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.