  Club Brugge - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

25' Mariano'nun Lemina'ya doğru yaptığı ortasında araya giren Mitrovic'in kafa vuruşu kornere gitti. Galatasaray ilk köşe vuruşunu kullanacak.

23' Galatasaray daha fazla topa sahip olan taraf olsa da kapalı Brugge savunması karşısında alan bulmakta güçlük çekiyor.

22' Brugge top Galatasaray'dayken 4-4-2 şeklinde temsilcimizi karşılıyor.

21' Brugge'de Bonaventure'nin ceza yayı üzerinden çektiği şut üstten auta gitti.

21' Bu dakikalarda iki takım da birçok şut imkanı yakalıyor.

20' Lemina'nın kaptığı topla hızlı hücum fırsatı yakalayan Galatasaray'da Babel ceza sahasının dışından uzak köşeye doğru bir şut denedi. Top yandan auta gitti.

19' BRUGGE'DEN TEHLİKE! Vormer'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Mitrovic'in kafa vuruşu üstten az farkla auta gitti.

18' Marcao ayağa kalktı. Oyun yeniden başladı.

17' Seri ara pasıyla Falcao'yu savunma arkasına kaçırmayı denedi, ama araya Deli girdi.

17' Galatasaray'da Marcao, Bonaventure'yle girdiği hava topu mücadelesinin ardından yerde kaldı. Hakem oyunu durdurup sağlık görevlilerini sahaya davet etti.

16' İlk 15 dakikada Galatasaray'ın %61'lik topla oynama üstünlüğü bulunuyor.

15' Lemina da ceza sahası dışından bir şut çekti. Top savunmaya çarpıp kaleci Mignolet'nin kucağında kaldı.

14' Falcao'nun ceza sahasının dışından çektiği şut farklı şekilde auta gitti.

13' Club Brugge kazandığı toplarla çabuk çıkıp Galatasaray'ın geride verdiği geniş alanları kullanmaya çalışıyor.

11' Galatasaray bu dakikalarda rakip yarı sahada sabırlı bir şekilde pas yapıyor.

10' Club Brugge top Galatasaray'dayken kanatları kapatmaya özen gösteriyor.

8' CLUB BRUGGE GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Vormer'in sağ kanattan yaptığı ortaya uzak köşede bomboş bir şekilde yükselen Bonaventure'nin kafa vuruşu yandan az farkla auta gitti.

7' Savunma arkasına atılan yüksek bir pası kesmek isteyen Luyindama'nın müdahalesi kornere çıktı. Club Brugge köşe vuruşu kullanacak.

6' Brugge maça baskılı başlamıştı ama şu an oyunun temposu daha düşük.

5' Bonaventure, sol kanatta Galatasaray ceza sahasına yakın bir noktada Feghouli'ye faul yaptı. Top Galatasaray'da.

4' Top rakipteyken Galatasaray'ın rakibi 4-5-1 şeklinde karşıladığını görüyoruz.

3' Club Brugge maçın başında sol kanattan yükleniyor.

2' Her iki takım da 4-3-3 formasyonunu tercih ediyor.

1' Ve karşılaşma Club Brugge'ün santra vuruşuyla başladı.

@OptaCan: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Belçikalı takımlara karşı oynadığı dört maçta da galip gelemedi (2B 2M) ve bu maçlardaki yenilgilerini hep deplasmanda aldı.

@OptaCan: Galatasaray ve Brugge tarihlerinde üçüncü kez karşılaşacak. İki takım daha önce 2002/03 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde birinci grup aşamasında karşılaşmış, Brugge deplasmanda 0-0 berabere kalıp evinde 3-1 kazanmıştı.

@OptaCan: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 20 maçının sadece ikisini kazanabildi (5B 13M) ve turnuvadaki son üç maçını kaybetti.

@OptaCan: Club Brugge, ön eleme turları da dahil olmak üzere Avrupa kupalarında oynadığı son 10 maçın sadece birinde mağlup oldu (5G 4B).

İyi akşamlar! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda karşılaşacak. Maçın canlı anlatımıyla birlikte sizlerleyiz.

Club Brugge'ün ilk 11'i: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Rits, Vormer, Vanaken, Bonaventure, Okereke, Diatta

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Feghouli, Seri, Lemina, Babel, Falcao

Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

@OptaCan: Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 14 maçın sadece birini kazanabildi (4B 9M) ve o maç da Kasım 2018'deki Monaco maçıydı.

@OptaCan: Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'lerinin ortalama yaşı en genç beşinci takım ile (Brugge - 25y 36g), en yaşlı beşinci takım (Galatasaray - 28y 232g) bu maçta karşılaşacak.

@OptaCan: Galatasaray'ın yeni golcüsü Radamel Falcao, Şampiyonlar Ligi'nde 12 gole imza attı. Falcao bir gol daha atarsa Jackson Martinez'e ait olan Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü Kolombiyalı oyuncu rekoruna ortak olacak.

@OptaCan: Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki grup maçını kaybettikten sonra dört maçta yenilmeyen Brugge (1G 3B), bu maçta da yenilmezse Belçika takımları arasında bu turnuvadaki en uzun yenilmezlik serisini elde edecek (1992'den bu yana).