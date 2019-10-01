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STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Szymon Marciniak MAÇ TARİH SAATİ: 01 Oct 2019 | 22:00 | şuan: 21:30
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Thomas Tuchel
  Galatasaray - Paris Saint-Germain Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 22 Mariano
  • 55 Yuto Nagatomo
  • 45 Marcao
  • 27 Christian Luyindama
  • 11 Ryan Babel
  • 15 Ryan Donk
  • 10 Younes Belhanda
  • 92 Steven N'Zonzi
  • 6 Jean Michael Seri
  • 9 Radamel Falcao

Paris Saint-Germain

  • 1 Keylor Navas
  • 2 Thiago Silva
  • 12 Thomas Meunier
  • 14 Juan Bernat
  • 5 Marquinhos
  • 3 Presnel Kimpembe
  • 11 Angel Di Maria
  • 27 Idrissa Gueye
  • 19 Pablo Sarabia
  • 6 Marco Verratti
  • 18 Mauro Icardi

Yedekler

  • 34 Okan Kocuk
  • 19 Ömer Bayram
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 8 Selçuk İnan
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 7 Adem Büyük
  • 23 Florin Andone

Yedekler

  • 16 Sergio Rico
  • 20 Layvin Kurzawa
  • 22 Abdou Diallo
  • 21 Ander Herrera
  • 8 Leandro Paredes
  • 17 Maxim Choupo-Moting
  • 7 Kylian Mbappe
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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