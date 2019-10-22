SPOR
STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Daniele Orsato Daniele Orsato MAÇ TARİH SAATİ: 22 Oct 2019 | 22:00 | şuan: 21:21
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
Real Madrid
Real Madrid
Zinedine Zidane
  Galatasaray - Real Madrid Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 22 Mariano
  • 55 Yuto Nagatomo
  • 45 Marcao
  • 27 Christian Luyindama
  • 11 Ryan Babel
  • 15 Ryan Donk
  • 10 Younes Belhanda
  • 92 Steven N'Zonzi
  • 6 Jean Michael Seri
  • 23 Florin Andone

Real Madrid

  • 13 Thibaut Courtois
  • 4 Sergio Ramos
  • 12 Marcelo
  • 5 Raphael Varane
  • 2 Dani Carvajal
  • 8 Toni Kroos
  • 7 Eden Hazard
  • 14 Carlos Casemiro
  • 15 Federico Valverde
  • 9 Karim Benzema
  • 27 Rodrygo

Yedekler

  • 34 Okan Kocuk
  • 19 Ömer Bayram
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 8 Selçuk İnan
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 97 Emre Mor
  • 7 Adem Büyük

Yedekler

  • 1 Alphonse Areola
  • 23 Ferland Mendy
  • 3 Eder Militao
  • 16 James Rodriguez
  • 22 Isco
  • 18 Luka Jovic
  • 25 Vinicius Junior
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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