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STADYUM:
Türk Telekom Stadyumu
HAKEM :
Daniele Orsato Daniele Orsato
MAÇ TARİH SAATİ:
22 Oct 2019 | 22:00 | şuan: 21:21
MÖ
Galatasaray
Fatih Terim
Real Madrid
Zinedine Zidane
Galatasaray - Real Madrid Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Galatasaray
1
Fernando Muslera
22
Mariano
55
Yuto Nagatomo
45
Marcao
27
Christian Luyindama
11
Ryan Babel
15
Ryan Donk
10
Younes Belhanda
92
Steven N'Zonzi
6
Jean Michael Seri
23
Florin Andone
Real Madrid
13
Thibaut Courtois
4
Sergio Ramos
12
Marcelo
5
Raphael Varane
2
Dani Carvajal
8
Toni Kroos
7
Eden Hazard
14
Carlos Casemiro
15
Federico Valverde
9
Karim Benzema
27
Rodrygo
Yedekler
34
Okan Kocuk
19
Ömer Bayram
2
Şener Özbayraklı
8
Selçuk İnan
89
Sofiane Feghouli
97
Emre Mor
7
Adem Büyük
Yedekler
1
Alphonse Areola
23
Ferland Mendy
3
Eder Militao
16
James Rodriguez
22
Isco
18
Luka Jovic
25
Vinicius Junior
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.