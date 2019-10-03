  Trabzonspor - Basel Canlı Maç Anlatımı

6' KÖTÜ VURDU! Çabuk kullanılan taç atışının ardından rakip ceza sahasının hemen gerisinde topu rakibinden kurtaran Sturridge havalanan topa sol ayağıyla vurdu fakat top ayağına istediği gibi oturmadı ve farklı şekilde dışarı gitti.

5' Trabzonspor'da savunmanın merkezinde Hosseini ve Campi görev yapıyor. Genç savunmacı Hüseyin Türkmen ise sağ bek pozisyonunda oynuyor.

2' İLK TEHLİKE! Basel isabetli paslarla tehlikeli geldi. Ceza sahasına girer girmez pası alan Bua tek vuruşla kaleyi düşündü ancak top üstten dışarı gitti.

1' Hakem ilk düdüğünü çaldı ve maç başladı.

@OptaCan: Trabzonspor, Avrupa Ligi'ndeki son dört maçını gol atamadan kaybetti. Turnuvada gol atamadan daha uzun bir yenilgi serisine sahip son takım Legia Varşova'ydı.

@OptaCan: Basel, Young Boys ile birlikte Avrupa turnuvalarında Türk takımlarına karşı deplasmanda galibiyet elde eden iki İsviçre takımından biri. Basel, 1996'da Intertoto Kupası'nda Antalyaspor'u (2-5), 2003/04 UEFA Kupası'nda Yeni Malatyaspor'u (0-2) deplasmanda mağlup etmişti.

@OptaCan: Trabzonspor ve Basel tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşılaşıyor.

Trabzonspor XI: Uğurcan, Hüseyin, Hosseini, Campi, Novak, Obi Mikel, Doğan, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Sturridge, Sörloth.

Zorlu karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Bello yönetecek. Yardımcılıklarını ise Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo yapacak.

Kritik karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

@OptaCan: Son maçında Krasnodar'ı 5-0 yenen Basel, UEFA Kupası ve Avrupa Ligi'nde Ekim 2007'den bu yana en farklı galibiyetini elde etti. İsviçre ekibi 2007'de FK Sarajevo'yu 6-0 yenmişti.

Basel XI: Omlin, Widmer, Eray, Alderete, Petretta, Xhaka, Frei, Stocker, Ademi, Bua, Zuffi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın tercihi doğrultusunda Sosa, Pereira ve Nwakaeme gibi isimler karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor.

@OptaCan: Sezonun ilk haftasında iki gol atan Basel oyuncusu Kevin Bua, David Degen'in ardından (Eylül 2010'da Getafe'ye) Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında birden fazla gol atan ikinci İsviçreli oyuncu oldu.