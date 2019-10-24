  Trabzonspor - Krasnodar Canlı Maç Anlatımı

8' Trabzonspor'da Kamil Ahmet bugün orta alanda görev yapıyor.

5' İlk dakikalarda topa sahip olan taraf konuk ekip Krasnodar.

2' KRİTİK MÜDAHALE! Sol taraftan Kambolov'un ortasında Sosa topa müdahale etmeyi başardı. İkinci pozisyonda ise Campi tehlikeyi uzaklaştırdı.

2' Sağ kanattan Pereira ortasını yaptı fakat ceza sahasındaki Nwakaeme'nin vuruşu etkili olmadı.

1' Hakem ilk düdüğünü çaldı ve maç başladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki üçüncü maçında Rus ekibi Krasnodar'ı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımında sizlerle birlikteyiz...

Krasnodar XI: Safonov, Petrov, Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Berg, Vilhena, Kambolov, Stotski, Suleymanov

OptaCan: Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu olan Alexander Sörloth (22), aynı zamanda en çok hava topu kazanan iki isimden biri (15; Victor Nelsson ile birlikte).

Trabzonspor'da sol kasığında ağrıları bulunan Sturridge bu maçta forma giyemeyecek.

@OptaCan: Avrupa Ligi gruplarında oynadığı son beş maçı kazanamayan Trabzonspor (1B 4M), sadece son karşılaşmada Basel filelerini havalandırabildi (2-2).

@OptaCan: C grubunda oynanan ilk iki hafta maçlarında en fazla net gol pozisyonuna giren (7) ve en yüksek gol beklentisi yakalayan (3.85 xG) takım olan Krasnodar, buna rağmen grubun en az gol atan ekibi konumunda (1).

@OptaCan: Avrupa arenasında tarihinin en uzun mağlubiyet serisini yaşayan Krasnodar (4 maç), bu süreçteki her maçta en az ikişer gol yedi (toplam 13 gol).

Trabzonspor XI: Uğurcan, Pereira, Ivanildo, Campi, Novak, Sosa, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

@OptaCan: Trabzonspor, Avrupa arenasında Rus takımlarıyla oynadığı dört maçın sadece birini kazanabildi ancak rakiplerine bir kez mağlup oldu (2B).

@OptaCan: Trabzonspor ile Krasnodar, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşılaşıyor.

@OptaCan: Krasnodar bugüne kadar Türk takımlarıyla oynadığı dört Avrupa maçında da yenilgi almadı (3G 1B).

Karşılaşma öncesi her iki takımın da ilk 11'leri belli olmuş durumda.

@OptaCan: Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında en fazla gol yiyen üç takımdan biri Krasnodar (7; CSKA Moskova ve Dudelange ile birlikte). Rus ekibinin yediği yedi gol de ceza sahası içinden geldi.