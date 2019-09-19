  Slovan Bratislava - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

17' Beşiktaş bu dakikaya kadar topla daha fazla oynayan taraf olsa da topu tehlikeye bölgeye taşımakta zorluk yaşadı.

14' GOL! Kaleci Greif'in uzun vuruşunda Beşiktaş file bekçisi Karius kalesini terketti ancak ceza sahası dışında takım arkadaşıyla çarpışıp topu uzaklaştıramadı. Pozisyonu takip eden Sporar seken topu önüne aldı ve boş kaleye göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

13' Ev sahibi ekip şu ana kadar geçen sürede rakibini kendi yarı sahasında karşılarken kazandıkları toplarla hızlı hücum arıyor.

12' Drazic sağ kanattan ortasını yaptı. Ceza sahasının içinde iyi yükselen Sporar kafayı vurdu ama top yandan dışarı gitti.

10' Ev sahibi ekip Drazic ile hızlı ve çok adamla geldi ama 23 yaşındaki futbolcu pasında isabet sağlayamayınca Beşiktaş savunması tehlikeyi önledi.

8' Victor Ruiz, orta sahada Drazic'e yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.

7' Beşiktaş tüm hatlarıyla rakip yarı sahaya yerleşti.

5' Bratislava'nın ilk şut girişimi Rharsalla ile geldi fakat Faslı oyuncunun ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

4' Ev sahibi ekip Mohammed Rharsalla ile hızlı çıkmak istedi ancak Faslı oyuncu rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı ve sakatlık yaşadı fakat o da oyuna devam ediyor.

3' Dorukhan rakibinin müdahalesi ile ufak bir sakatlık yaşadı ancak karşılaşmaya devam ediyor.

2' Beşiktaş'ta N'Koudou karşılaşmaya sol kanatta başladı. Sağ kanatta ise bir diğer yeni transfer Diaby görev yapıyor.

1' Hakem ilk düdüğünü çaldı ve karşılaşma başladı.

@OptaCan: Avrupa Ligi'nde çıktığı hiçbir maçı kazanamayan Slovan Bratislava (1B 11M), son dokuz karşılaşmayı kaybetti.

@OptaCan: Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde eşleştiği iki Slovak takımına da deplasmanda aynı skorlarla mağlup oldu (1-2 vs Kösice & 1-2 Spartak Trnava).

Maçı Kristo Tohver, Silver Köiv ve Aron Harsing'den oluşan hakem üçlüsü yönetecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juri Frischer olacak.

@OptaCan: Tarihinde Türk takımlarıyla bir kez eşleşen Slovan Bratislava, 1996/97 sezonundan UEFA Kupası'nda karşılaştığı Trabzonspor'u evinde 2-1 yenmesine rağmen rövanşı 4-1 kaybedip elenmişti.

Zorlu karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

@OptaCan: Geçen sezon da Avrupa Ligi'ne katılan Beşiktaş, oynadığı altı grup maçında da kalesini gole kapatamamıştı (toplam 11 gol).

@OptaCan: Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyerinde çıktığı 14 Avrupa Ligi maçının sadece ikisini kazanabildi (5B 7M).

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi macerasına Slovan Bratislava deplasmanında başlıyor.

@OptaCan: Beşiktaş'ın geçen sezon Avrupa Ligi gruplarında attığı gollerin %44'üne doğrudan katkı sağlayan Jeremain Lens (4/9), siyah beyazlı formayla turnuvada hem gol, hem asist katkısı yapan tek oyuncuydu (3 gol & 1 asist).

Slovan Bratislava XI: Greif, Medvedev, Abena, Bozhikov, De Marco, De Kamps, Holman, Ibrahim, Drazic, Rharsalla, Sporar.

Beşiktaş XI: Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Rebocho, Dorukhan Toköz, Elneny, Diaby, N'koudou, Ljajic, Umut Nayir.

Beşiktaş'ta Douglas ve Rebocho siyah beyazlı formayla ilk kez bir maça 11'de başlayacak.

@OptaCan: Slovan Bratislava ile Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşılaşacak.