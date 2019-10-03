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STADYUM:
Vodafone Park
HAKEM :
Harald Lechner
MAÇ TARİH SAATİ:
03 Oct 2019 | 19:00 | şuan: 19:06
MÖ
Beşiktaş
Abdullah Avcı
Wolverhampton
Nuno Espirito
Beşiktaş - Wolverhampton Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Beşiktaş
1
Loris Karius
5
Douglas
24
Domagoj Vida
23
Rebocho
27
Jeremain Lens
20
Necip Uysal
22
Adem Ljajic
15
Mohamed Elneny
19
Kevin N'Koudou
26
Dorukhan Toköz
9
Güven Yalçın
Wolverhampton
11
Rui Patricio
2
Matt Doherty
15
Willy Boly
19
Johny Castro
28
Joao Moutinho
27
Romain Saiss
16
Conor Coady
8
Ruben Neves
17
Morgan Gibbs-White
9
Raul Jimenez
7
Pedro Lomba Neto
Yedekler
97
Utku Yuvakuran
77
Gökhan Gönül
88
Caner Erkin
3
Enzo Roco
13
Atiba Hutchinson
10
Oğuzhan Özyakup
8
Umut Nayir
Yedekler
21
John Ruddy
5
Ryan Bennett
4
Jesus Vallejo
29
Ruben Vinagre
32
Leander Dendoncker
37
Adama Traore
10
Patrick Cutrone
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.