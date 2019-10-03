SPOR
STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Harald Lechner MAÇ TARİH SAATİ: 03 Oct 2019 | 19:00 | şuan: 19:06
Beşiktaş
Beşiktaş
Abdullah Avcı
Wolverhampton
Wolverhampton
Nuno Espirito
  Beşiktaş - Wolverhampton Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 1 Loris Karius
  • 5 Douglas
  • 24 Domagoj Vida
  • 23 Rebocho
  • 27 Jeremain Lens
  • 20 Necip Uysal
  • 22 Adem Ljajic
  • 15 Mohamed Elneny
  • 19 Kevin N'Koudou
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 9 Güven Yalçın

Wolverhampton

  • 11 Rui Patricio
  • 2 Matt Doherty
  • 15 Willy Boly
  • 19 Johny Castro
  • 28 Joao Moutinho
  • 27 Romain Saiss
  • 16 Conor Coady
  • 8 Ruben Neves
  • 17 Morgan Gibbs-White
  • 9 Raul Jimenez
  • 7 Pedro Lomba Neto

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 77 Gökhan Gönül
  • 88 Caner Erkin
  • 3 Enzo Roco
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 8 Umut Nayir

Yedekler

  • 21 John Ruddy
  • 5 Ryan Bennett
  • 4 Jesus Vallejo
  • 29 Ruben Vinagre
  • 32 Leander Dendoncker
  • 37 Adama Traore
  • 10 Patrick Cutrone
Takım
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Av
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Gol Krallığı
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