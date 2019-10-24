  Beşiktaş - Sporting Braga Canlı Maç Anlatımı

19' Sağ kanattan atağa çıkan Güven Yalçın'ı faulle durduran Sequeira maçtaki ilk sarı kartı gören isim oldu.

16' Konuk ekip bu dakikalarda topla oynama üstünlüğünü ele aldı ve çok adamla rakip sahaya yerleşti.

13' Ev sahibi ekipte Gökhan Gönül ve Douglas'ın sakatlıkları sebebiyle bugün sağ bek pozisyonunda Necip Uysal görev yapıyor.

10' Braga savunmada pas yaparak oyun kurmak istiyor fakat Beşiktaş'ın ön alandaki baskısı karşısında topu ön alana taşımakta zorluk yaşadılar.

8' SON ANDA SAVUNMA! Sağ taraftan ceza sahasına giren Güven Yalçın topu içeri çevirdi. Herkesi geçen top ters taraftaki Rebocho'nun önünde kaldı fakat Portekizli sol bekin vuruşunda savunma araya girdi.

5' DİREKTEN DÖNDÜ! Caner'in sol kanattan yaptığı ortada savunmadan seken top ceza sahasındaki Boyd'un önünde kaldı. Boyd'un yaptığı aşırtma vuruşta top kaleciyi geçip yan direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü ve ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

2' Beşiktaş ilk dakikalarda rakibine ön alanda baskı yaparak başladı.

1' Hakem işaretini verdi ve karşılaşma başladı.

@OptaCan: Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında Sevilla'nın (%74.7) ardından topa en fazla sahip olan ikinci takım Beşiktaş (%66.7).

@OptaCan: Beşiktaş ile Braga, Avrupa kupaları tarihinde daha önce bir kez eşleşti. 2011/12 Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaşan iki ekipten turu geçen taraf, rakibine evinde 1-0 kaybetmesine rağmen deplasmanda 2-0 kazanan temsilcimiz oldu.

@OptaCan: Avrupa kupalarında oynadığı son üç maçı kaybeden Beşiktaş, Şubat 2012-Ağustos 2013 arasından bu yana üst üste dört yenilgi almıyor.

@OptaCan: Avrupa arenasında çıktığı son dokuz maçı kaybetmeyen Braga (6G 3B), kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.

@OptaCan: Türk takımlarıyla deplasmanda oynadığı ilk üç maçı kazanan ve gol yemeyen Braga, daha sonraki üç karşılaşmada galip gelemedi ve kalesini gole kapatamadı (1B 2M).

Braga XI: Matheus, Esgaio, Viana, Santos, Sequeira, Novais, Andre Horta, Palhinha, Ricardo Horta, Paulinho, Galeno.

Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Jose Hernandez yönetecek. Yardımcılıklarını ise Teodoro Sobrino Magan ile Raul Cabanero Martinez yapacak.

Beşiktaş XI: Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Oğuzhan, Elneny, Boyd, Ljajic, Caner, Güven.

@OptaCan: Evinde oynadığı son üç Avrupa karşılaşmasında sırasıyla Genk, Malmö ve Wolves'a mağlup olan Beşiktaş, tarihinde dört maçlık mağlubiyet serisi yaşamadı.

Zorlu maç öncesi ilk 11'ler belli oldu.

@OptaCan: Beşiktaş, Avrupa arenasında bugüne kadar konuk ettiği hiçbir Portekiz takımını yenemezken (3B 3M); rakiplerini ağırladığı ilk üç maçı kaybetti, son üç karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

@OptaCan: Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında Adem Ljajic'ten (7) daha fazla şut pası atan sadece iki oyuncu var: Alejandro Pozo (8) & Javier Pastore (9).

@OptaCan: Avrupa Ligi'nde geride kalan iki haftada Braga formasıyla hem gol, hem asist katkısı yapabilen tek oyuncu Wenderson Galeno (1 gol & 1 asist).

Beşiktaş'ta Diaby, Dorukhan, Gökhan, Ruiz, N'Koudou, Douglas ve Burak Yılmaz'ın sakatlıkları sürüyor. Bu isimler zorlu Braga maçında görev yapamayacak.