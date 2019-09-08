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STADYUM:
Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEM :
-
MAÇ TARİH SAATİ:
08 Sep 2019 | 20:00 | şuan: 20:41
30'
1
0
Bursaspor
Yalçın Koşukavak
4' Burak Altıparmak
Fenerbahçe
Ersun Yanal
Bursaspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Bursaspor
25
Çağlar Şahin Akbaba
14
Iasmin Latovlevici
4
Cüneyt Köz
5
Emirhan Aydoğan
30
Rüştü Hanlı
7
Burak Kapacak
15
Aykut Akgün
36
Burak Altıparmak
12
Abdullahi Shehu
23
Igor
9
Kubilay Kanatsızkuş
Fenerbahçe
35
Harun Tekin
15
Serdar Aziz
28
Murat Sağlam
20
Luiz Gustavo
26
Alper Potuk
6
Tolgay Arslan
14
Tolga Ciğerci
24
Garry Rodrigues
25
Jailson
9
Mevlüt Erdinç
10
Max Kruse
Yedekler
24
Onurcan Piri
27
Sedat Dursun
66
Mamadou Diarra
22
İsmail Çokçalış
20
Musa Araz
6
Ramazan Keskin
79
Ozan Ismail Koç
80
Batuhan Kör
11
Yevhen Seleznyov
51
Çağatay Yılmaz
Yedekler
13
Oytun Özdoğan
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.