SPOR
STADYUM: Bursa Büyükşehir Belediye HAKEM : - MAÇ TARİH SAATİ: 08 Sep 2019 | 20:00 | şuan: 20:41
30'
1 0
Bursaspor
Bursaspor
Yalçın Koşukavak
4' Burak Altıparmak
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Ersun Yanal
  Bursaspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Bursaspor

  • 25 Çağlar Şahin Akbaba
  • 14 Iasmin Latovlevici
  • 4 Cüneyt Köz
  • 5 Emirhan Aydoğan
  • 30 Rüştü Hanlı
  • 7 Burak Kapacak
  • 15 Aykut Akgün
  • 36 Burak Altıparmak
  • 12 Abdullahi Shehu
  • 23 Igor
  • 9 Kubilay Kanatsızkuş

Fenerbahçe

  • 35 Harun Tekin
  • 15 Serdar Aziz
  • 28 Murat Sağlam
  • 20 Luiz Gustavo
  • 26 Alper Potuk
  • 6 Tolgay Arslan
  • 14 Tolga Ciğerci
  • 24 Garry Rodrigues
  • 25 Jailson
  • 9 Mevlüt Erdinç
  • 10 Max Kruse

Yedekler

  • 24 Onurcan Piri
  • 27 Sedat Dursun
  • 66 Mamadou Diarra
  • 22 İsmail Çokçalış
  • 20 Musa Araz
  • 6 Ramazan Keskin
  • 79 Ozan Ismail Koç
  • 80 Batuhan Kör
  • 11 Yevhen Seleznyov
  • 51 Çağatay Yılmaz

Yedekler

  • 13 Oytun Özdoğan
  • 98 Altay Bayındır
  • 18 Sadık Çiftpınar
  • 36 Emir Miray Köksal
  • 27 Okan Turp
  • 37 Uğur Kaan Yıldız
  • 38 Emre Nasuh
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Gol Krallığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.