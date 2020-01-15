SPOR
STADYUM: Çaykur Didi Stadyumu HAKEM : Halis Özkahya Halis Özkahya MAÇ TARİH SAATİ: 15 Jan 2020 | 20:00 | şuan: 20:20
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor
İsmail Kartal
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Çaykur Rizespor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Çaykur Rizespor

  • 23 Gökhan Akkan
  • 55 Mykola Moroziuk
  • 53 Dario Melnjak
  • 28 Burak Albayrak
  • 4 Montassar Talbi
  • 20 Denys Harmash
  • 44 Amedej Vetrih
  • 10 Fernando Boldrin
  • 66 Oğuz Kağan Güçtekin
  • 17 Oğulcan Çağlayan
  • 18 Braian Samudio

Galatasaray

  • 34 Okan Kocuk
  • 19 Ömer Bayram
  • 14 Martin Linnes
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 45 Marcao
  • 15 Ryan Donk
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 99 Mario Lemina
  • 20 Emre Akbaba
  • 6 Jean Michael Seri
  • 9 Radamel Falcao

Yedekler

  • 13 Tarık Çetin
  • 77 Orhan Ovacıklı
  • 3 Mohamed Abarhoun
  • 97 Muhammet Çelik
  • 22 Emir Han Topçu
  • 5 Abdullah Durak
  • 27 Ismael Diomande
  • 8 Atakan Akkaynak
  • 99 Eren Karadağ
  • 21 Milan Skoda

Yedekler

  • 1 Fernando Muslera
  • 22 Mariano
  • 55 Yuto Nagatomo
  • 5 Ahmet Çalık
  • 40 Emin Bayram
  • 8 Selçuk İnan
  • 10 Younes Belhanda
  • 48 Taylan Antalyalı
  • 97 Emre Mor
  • 7 Adem Büyük
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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