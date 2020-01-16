SPOR
STADYUM: Medical Park Stadyumu HAKEM : Suat Arslanboğa Suat Arslanboğa MAÇ TARİH SAATİ: 16 Jan 2020 | 20:00 | şuan: 20:05
Trabzonspor
Trabzonspor
Hüseyin Çimşir
Denizlispor
Denizlispor
Mehmet Özdilek
  Trabzonspor - Denizlispor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 16 Erce Kardeşler
  • 47 Joao Pereira
  • 2 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 22 Gaston Campi
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 8 Jose Sosa
  • 12 John Obi Mikel
  • 15 Badou Ndiaye
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 11 Alexander Sörloth

Denizlispor

  • 25 Tolgahan Acar
  • 5 Mustafa Yumlu
  • 61 Zeki Yavru
  • 15 Oğuz Yılmaz
  • 2 Tiago Lopes
  • 10 Ismail Aissati
  • 20 Recep Niyaz
  • 70 Olcay Şahan
  • 8 Radoslaw Murawski
  • 7 Hugo Rodallega
  • 9 Hadi Sacko

Yedekler

  • 13 Arda Akbulut
  • 5 Majid Hosseini
  • 33 Abdurrahim Dursun
  • 90 Serkan Asan
  • 21 Doğan Erdoğan
  • 41 Cafer Tosun
  • 26 Fıratcan Üzüm
  • 44 Safa Kınalı
  • 51 Behlül Aydın
  • 18 Caleb Ekuban

Yedekler

  • 33 Adam Stachowiak
  • 1 Hüseyin Altıntaş
  • 4 Kadir Kurt
  • 6 Kibong Mbamba
  • 11 Sedat Şahintürk
  • 16 Asım Aksungur
  • 19 Oscar Estupinan
  • 44 Alihan Kalkan
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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