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STADYUM:
Medical Park Stadyumu
HAKEM :
Suat Arslanboğa Suat Arslanboğa
MAÇ TARİH SAATİ:
16 Jan 2020 | 20:00 | şuan: 20:05
MÖ
Trabzonspor
Hüseyin Çimşir
Denizlispor
Mehmet Özdilek
Trabzonspor - Denizlispor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Trabzonspor
16
Erce Kardeşler
47
Joao Pereira
2
Kamil Ahmet Çörekçi
22
Gaston Campi
4
Hüseyin Türkmen
8
Jose Sosa
12
John Obi Mikel
15
Badou Ndiaye
61
Abdulkadir Parmak
9
Anthony Nwakaeme
11
Alexander Sörloth
Denizlispor
25
Tolgahan Acar
5
Mustafa Yumlu
61
Zeki Yavru
15
Oğuz Yılmaz
2
Tiago Lopes
10
Ismail Aissati
20
Recep Niyaz
70
Olcay Şahan
8
Radoslaw Murawski
7
Hugo Rodallega
9
Hadi Sacko
Yedekler
13
Arda Akbulut
5
Majid Hosseini
33
Abdurrahim Dursun
90
Serkan Asan
21
Doğan Erdoğan
41
Cafer Tosun
26
Fıratcan Üzüm
44
Safa Kınalı
51
Behlül Aydın
18
Caleb Ekuban
Yedekler
33
Adam Stachowiak
1
Hüseyin Altıntaş
4
Kadir Kurt
6
Kibong Mbamba
11
Sedat Şahintürk
16
Asım Aksungur
19
Oscar Estupinan
44
Alihan Kalkan
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.