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STADYUM:
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
HAKEM :
Bahattin Şimşek Bahattin Şimşek
MAÇ TARİH SAATİ:
14 Jan 2020 | 20:00 | şuan: 20:13
MÖ
Kayserispor
Robert Prosinecki
Fenerbahçe
Ersun Yanal
Kayserispor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Kayserispor
33
Silviu Lung
13
Miguel Lopes
27
Brice Dja Djedje
24
Mert Kula
32
Yasir Subaşı
38
Ben Rienstra
8
Hasan Hüseyin Acar
43
Bernard Mensah
20
Aksel Aktaş
11
Artem Kravets
14
Emre Demir
Fenerbahçe
35
Harun Tekin
4
Mauricio Isla
32
Zanka
17
Nabil Dirar
26
Alper Potuk
6
Tolgay Arslan
14
Tolga Ciğerci
23
Deniz Türüç
25
Jailson
16
Ferdi Kadıoğlu
9
Mevlüt Erdinç
Yedekler
95
İsmail Çipe
2
Emirhan Civelek
98
Furkan Polat
90
Anthony Uzodimma
10
Pedro Henrique
19
Ömer Uzun
Yedekler
98
Altay Bayındır
15
Serdar Aziz
34
Adil Rami
28
Murat Sağlam
8
Mehmet Ekici
20
Luiz Gustavo
7
Ozan Tufan
24
Garry Rodrigues
10
Max Kruse
94
Vedat Muriqi
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.