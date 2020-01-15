SPOR
STADYUM: Kazım Karabekir HAKEM : Koray Gençerler Koray Gençerler MAÇ TARİH SAATİ: 15 Jan 2020 | 18:00 | şuan: 17:50
BB Erzurumspor
BB Erzurumspor
Erkan Sözeri
Beşiktaş
Beşiktaş
Abdullah Avcı
  BB Erzurumspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

BB Erzurumspor

  • 33 Kayacan Erdoğan
  • 28 Merthan Açıl
  • 21 Jugurtha Hamroun
  • 14 İbrahim Akdağ
  • 88 Osman Çelik
  • 11 Hasan Ayaroğlu
  • 40 Emre Gültekin
  • 6 Batuhan Artarslan
  • 25 Mahamadou Ba
  • 61 Oltan Karakullukçu
  • 9 Rashad Muhammed

Beşiktaş

  • 1 Loris Karius
  • 88 Caner Erkin
  • 4 Victor Ruiz
  • 24 Domagoj Vida
  • 23 Rebocho
  • 20 Necip Uysal
  • 92 Abdoulay Diaby
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 15 Mohamed Elneny
  • 19 Kevin N'Koudou
  • 8 Umut Nayir

Yedekler

  • 57 Batuhan Ünsal
  • 2 Aykut Demir
  • 53 Mücahit Albayrak
  • 98 Hamza Budak
  • 17 Emrah Başsan
  • 69 Serdar Yıldırım
  • 10 Mickael Pote

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 3 Enzo Roco
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 11 Tyler Boyd
  • 41 Kartal Yılmaz
  • 9 Güven Yalçın
  • 28 İlkay İşler
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Gol Krallığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.