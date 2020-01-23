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STADYUM:
Türk Telekom Stadyumu
HAKEM :
Atilla Karaoğlan Atilla Karaoğlan
MAÇ TARİH SAATİ:
23 Jan 2020 | 20:00 | şuan: 19:51
MÖ
Galatasaray
Fatih Terim
Çaykur Rizespor
İsmail Kartal
Galatasaray - Çaykur Rizespor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Galatasaray
34
Okan Kocuk
19
Ömer Bayram
14
Martin Linnes
2
Şener Özbayraklı
5
Ahmet Çalık
45
Marcao
10
Younes Belhanda
48
Taylan Antalyalı
99
Mario Lemina
7
Adem Büyük
28
Jesse Sekidika
Çaykur Rizespor
13
Tarık Çetin
77
Orhan Ovacıklı
3
Mohamed Abarhoun
64
Ivanildo Fernandes
28
Burak Albayrak
20
Denys Garmash
44
Amedej Vetrih
66
Oğuz Kağan Güçtekin
70
Yan Sasse
17
Oğulcan Çağlayan
18
Braian Samudio
Yedekler
51
Berk Balaban
22
Mariano
36
Marcelo Saracchi
40
Emin Bayram
8
Selçuk İnan
15
Ryan Donk
89
Sofiane Feghouli
20
Emre Akbaba
6
Jean Michael Seri
9
Radamel Falcao
Yedekler
30
Zafer Görgen
55
Mykola Moroziuk
4
Montassar Talbi
22
Emir Han Topçu
27
Ismael Diomande
19
Umar Aminu
24
Barış Alıcı
8
Atakan Akkaynak
21
Milan Skoda
96
Andriy Boryachuk
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.