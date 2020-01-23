SPOR
STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Atilla Karaoğlan Atilla Karaoğlan MAÇ TARİH SAATİ: 23 Jan 2020 | 20:00 | şuan: 19:51
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor
İsmail Kartal
  Galatasaray - Çaykur Rizespor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 34 Okan Kocuk
  • 19 Ömer Bayram
  • 14 Martin Linnes
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 5 Ahmet Çalık
  • 45 Marcao
  • 10 Younes Belhanda
  • 48 Taylan Antalyalı
  • 99 Mario Lemina
  • 7 Adem Büyük
  • 28 Jesse Sekidika

Çaykur Rizespor

  • 13 Tarık Çetin
  • 77 Orhan Ovacıklı
  • 3 Mohamed Abarhoun
  • 64 Ivanildo Fernandes
  • 28 Burak Albayrak
  • 20 Denys Garmash
  • 44 Amedej Vetrih
  • 66 Oğuz Kağan Güçtekin
  • 70 Yan Sasse
  • 17 Oğulcan Çağlayan
  • 18 Braian Samudio

Yedekler

  • 51 Berk Balaban
  • 22 Mariano
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 40 Emin Bayram
  • 8 Selçuk İnan
  • 15 Ryan Donk
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 20 Emre Akbaba
  • 6 Jean Michael Seri
  • 9 Radamel Falcao

Yedekler

  • 30 Zafer Görgen
  • 55 Mykola Moroziuk
  • 4 Montassar Talbi
  • 22 Emir Han Topçu
  • 27 Ismael Diomande
  • 19 Umar Aminu
  • 24 Barış Alıcı
  • 8 Atakan Akkaynak
  • 21 Milan Skoda
  • 96 Andriy Boryachuk
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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