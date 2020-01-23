  Denizlispor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

-
45'
İlk yarının sonuna en az bir dakika uzatma ilave edildi.
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44'
İlk yarının son bölümünde Denizlispor tempoyu düşürmeye çalışıyor.
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41'
TRABZONSPOR'DAN BİR POZİSYON DAHA! Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında bomboş yükselen Hosseini'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.
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40'
TRABZONSPOR'DAN TEHLİKE! Nwakaeme'nin ceza sahanın dışından çaprazdan çektiği şutunu kaleci Tolgahan çelmeyi başardı.
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39'
Maç yeniden başladı.
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38'
Novak'ın önemli bir sorunu bulunmuyor, oyuna devam edebilecek.
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37'
Trabzonspor'da Novak bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.
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36'
Denizlispor kontratak şansı yakaladı ama Recep Niyaz iyi bir pas veremeyince pozisyon kayboldu.
-
35'
Bu dakikalarda Denizlispor daha fazla topa sahip olan taraf.
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34'
Denizlispor'da Sacko'nun sağ kanattan yaptığı ortasını kaleci Erce kontrol etti.
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31'
Bordo-mavililer sağ kanattan Yusuf Sarı ile köşe vuruşu kullanacak.
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30'
Trabzonspor'da Nwakaeme'nin sol kanattan yaptığı ortasını Olcay kornere gönderdi.
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29'
Trabzonspor maçtaki ilk gol pozisyonunu 28. dakikada bulabildi.
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28'
TRABZONSPOR'DAN TEHLİKE! Novak'ın sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında yükselen Sörloth'un kafa vuruşunu kaleci Tolgahan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
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26'
Trabzonspor'da Badou Ndiaye'nin sağ kanattan yaptığı orta doğrudan auta çıktı.
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25'
Trabzonspor karşılaşmaya oldukça kötü başladı.
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24'
Bu sonuçla maç uzatmalara gidecek.
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23'
DENİZLİSPOR İKİNCİ GOLÜ BULDU! Sacko'nun sağ kanattan yaptığı ortasına ön direkte kafayı vuran Recep Niyaz'ın şutu ağlarla buluştu.
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22'
Bu dakikalarda oyun biraz sertleşti.
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21'
SARI KART! Denizlispor'da Zeki Yavru, Nwakaeme'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
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20'
Denizlispor'da Estupinan savunma arkasına atılan uzun pasa hareketlendi, ancak kalesini zamanında terk eden Erce topu kontrol etti.
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19'
SARI KART! Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, Mbamba'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
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17'
Trabzonspor'da Abdulkadir'in yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruş yandan dışarı gitti.
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16'
Yeşil-siyahlılara tur için iki gol daha gerekiyor. Gol yememesi halinde bir gol daha bulursa ise maç uzayacak.
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15'
Denizlispor, Trabzonspor'un bireysel hatasını iyi değerlendirip öne geçti.
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14'
DENİZLİSPOR GOLÜ BULDU! Nwakaeme'nin hatalı pasını ceza yayı üzerinde kontrol eden Estupinan, köşeye çok iyi vurdu, kaleci Erce uzansa da dokunamadı.
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13'
Ev sahibi ekip daha çok uzun paslarla savunma arkasına sızmaya çalışıyor.
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12'
Denizlispor bu dakikalarda sol kanat ağırlıklı hücum ediyor.
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11'
Denizlispor'da Olcay'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.
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11'
Trabzonspor'da Sörloth sol kanattan ceza sahasına girmeye çalıştı ama Denizlispor savunması araya girdi.
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10'
Trabzonspor kendi yarı sahasında top çeviriyor.
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9'
Şu ana kadar iki takımın da tehlikeli bir atağı bulunmuyor.
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7'
Denizlispor rakibini orta blok presiyle durdurmaya çalışıyor.
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6'
İki takım da oldukça temkinli bir oyunla maça başladı.
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4'
Oyunun düşük bir tempoda başladığını söyleyebiliriz.
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2'
Karşılaşmanın başında topa sahip olan taraf Trabzonspor.
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1'
Ve karşılaşma Trabzonspor'un santra vuruşuyla başladı.
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Denizlispor'un ilk 11'i: Tolgahan, Zeki, Muhammet, Sackey, Olcay, Onazi, Mbamba, Sacko, Recep, Sedat, Estupinan
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İyi günler! Ziraat Türkiye Kupası 6. Tur rövanş maçında Trabzonspor, Denizlispor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımıyla birlikte sizlerleyiz.
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İlk maçı Trabzonspor evinde 2-0 kazanmıştı. Denizlispor'a tur için üç farklı galibiyet gerekiyor. Aksi takdirde çeyrek finale yükselen taraf Trabzonspor olacak. Denizlispor'un normal süreyi 2-0 galip bitirmesi halinde ise maç uzayacak.
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Trabzonspor'un ilk 11'i: Erce, Serkan, Hüseyin, Novak, Hosseini, Mikel, Ndiaye, Abdülkadir, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth
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Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
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Ve ilk yarı Denizlispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.