  Denizlispor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

45' İlk yarının sonuna en az bir dakika uzatma ilave edildi.

44' İlk yarının son bölümünde Denizlispor tempoyu düşürmeye çalışıyor.

41' TRABZONSPOR'DAN BİR POZİSYON DAHA! Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında bomboş yükselen Hosseini'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.

40' TRABZONSPOR'DAN TEHLİKE! Nwakaeme'nin ceza sahanın dışından çaprazdan çektiği şutunu kaleci Tolgahan çelmeyi başardı.

39' Maç yeniden başladı.

38' Novak'ın önemli bir sorunu bulunmuyor, oyuna devam edebilecek.

37' Trabzonspor'da Novak bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.

36' Denizlispor kontratak şansı yakaladı ama Recep Niyaz iyi bir pas veremeyince pozisyon kayboldu.

35' Bu dakikalarda Denizlispor daha fazla topa sahip olan taraf.

34' Denizlispor'da Sacko'nun sağ kanattan yaptığı ortasını kaleci Erce kontrol etti.

31' Bordo-mavililer sağ kanattan Yusuf Sarı ile köşe vuruşu kullanacak.

30' Trabzonspor'da Nwakaeme'nin sol kanattan yaptığı ortasını Olcay kornere gönderdi.

29' Trabzonspor maçtaki ilk gol pozisyonunu 28. dakikada bulabildi.

28' TRABZONSPOR'DAN TEHLİKE! Novak'ın sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında yükselen Sörloth'un kafa vuruşunu kaleci Tolgahan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

26' Trabzonspor'da Badou Ndiaye'nin sağ kanattan yaptığı orta doğrudan auta çıktı.

25' Trabzonspor karşılaşmaya oldukça kötü başladı.

24' Bu sonuçla maç uzatmalara gidecek.

23' DENİZLİSPOR İKİNCİ GOLÜ BULDU! Sacko'nun sağ kanattan yaptığı ortasına ön direkte kafayı vuran Recep Niyaz'ın şutu ağlarla buluştu.

22' Bu dakikalarda oyun biraz sertleşti.

21' SARI KART! Denizlispor'da Zeki Yavru, Nwakaeme'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

20' Denizlispor'da Estupinan savunma arkasına atılan uzun pasa hareketlendi, ancak kalesini zamanında terk eden Erce topu kontrol etti.

19' SARI KART! Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, Mbamba'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

17' Trabzonspor'da Abdulkadir'in yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruş yandan dışarı gitti.

16' Yeşil-siyahlılara tur için iki gol daha gerekiyor. Gol yememesi halinde bir gol daha bulursa ise maç uzayacak.

15' Denizlispor, Trabzonspor'un bireysel hatasını iyi değerlendirip öne geçti.

14' DENİZLİSPOR GOLÜ BULDU! Nwakaeme'nin hatalı pasını ceza yayı üzerinde kontrol eden Estupinan, köşeye çok iyi vurdu, kaleci Erce uzansa da dokunamadı.

13' Ev sahibi ekip daha çok uzun paslarla savunma arkasına sızmaya çalışıyor.

12' Denizlispor bu dakikalarda sol kanat ağırlıklı hücum ediyor.

11' Denizlispor'da Olcay'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

11' Trabzonspor'da Sörloth sol kanattan ceza sahasına girmeye çalıştı ama Denizlispor savunması araya girdi.

10' Trabzonspor kendi yarı sahasında top çeviriyor.

9' Şu ana kadar iki takımın da tehlikeli bir atağı bulunmuyor.

7' Denizlispor rakibini orta blok presiyle durdurmaya çalışıyor.

6' İki takım da oldukça temkinli bir oyunla maça başladı.

4' Oyunun düşük bir tempoda başladığını söyleyebiliriz.

2' Karşılaşmanın başında topa sahip olan taraf Trabzonspor.

1' Ve karşılaşma Trabzonspor'un santra vuruşuyla başladı.

Denizlispor'un ilk 11'i: Tolgahan, Zeki, Muhammet, Sackey, Olcay, Onazi, Mbamba, Sacko, Recep, Sedat, Estupinan

İyi günler! Ziraat Türkiye Kupası 6. Tur rövanş maçında Trabzonspor, Denizlispor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımıyla birlikte sizlerleyiz.

İlk maçı Trabzonspor evinde 2-0 kazanmıştı. Denizlispor'a tur için üç farklı galibiyet gerekiyor. Aksi takdirde çeyrek finale yükselen taraf Trabzonspor olacak. Denizlispor'un normal süreyi 2-0 galip bitirmesi halinde ise maç uzayacak.

Trabzonspor'un ilk 11'i: Erce, Serkan, Hüseyin, Novak, Hosseini, Mikel, Ndiaye, Abdülkadir, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth

Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.