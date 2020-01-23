SPOR
STADYUM: Denizli Atatürk HAKEM : Ali Şansalan Ali Şansalan MAÇ TARİH SAATİ: 23 Jan 2020 | 17:00 | şuan: 17:50
İYS
2 0
Denizlispor
Denizlispor
Mehmet Özdilek
14' Oscar Estupinan 23' Recep Niyaz
Trabzonspor
Trabzonspor
Hüseyin Çimşir
  Denizlispor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  • 45'
    İlk yarının sonuna en az bir dakika uzatma ilave edildi.
  • 44'
    İlk yarının son bölümünde Denizlispor tempoyu düşürmeye çalışıyor.
  • 41'
    TRABZONSPOR'DAN BİR POZİSYON DAHA! Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında bomboş yükselen Hosseini'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.
  • 40'
    TRABZONSPOR'DAN TEHLİKE! Nwakaeme'nin ceza sahanın dışından çaprazdan çektiği şutunu kaleci Tolgahan çelmeyi başardı.
  • 39'
    Maç yeniden başladı.
  • 38'
    Novak'ın önemli bir sorunu bulunmuyor, oyuna devam edebilecek.
  • 37'
    Trabzonspor'da Novak bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.
  • 36'
    Denizlispor kontratak şansı yakaladı ama Recep Niyaz iyi bir pas veremeyince pozisyon kayboldu.
  • 35'
    Bu dakikalarda Denizlispor daha fazla topa sahip olan taraf.
  • 34'
    Denizlispor'da Sacko'nun sağ kanattan yaptığı ortasını kaleci Erce kontrol etti.
  • 31'
    Bordo-mavililer sağ kanattan Yusuf Sarı ile köşe vuruşu kullanacak.
  • 30'
    Trabzonspor'da Nwakaeme'nin sol kanattan yaptığı ortasını Olcay kornere gönderdi.
  • 29'
    Trabzonspor maçtaki ilk gol pozisyonunu 28. dakikada bulabildi.
  • 28'
    TRABZONSPOR'DAN TEHLİKE! Novak'ın sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında yükselen Sörloth'un kafa vuruşunu kaleci Tolgahan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
  • 26'
    Trabzonspor'da Badou Ndiaye'nin sağ kanattan yaptığı orta doğrudan auta çıktı.
  • 25'
    Trabzonspor karşılaşmaya oldukça kötü başladı.
  • 24'
    Bu sonuçla maç uzatmalara gidecek.
  • 23'
    DENİZLİSPOR İKİNCİ GOLÜ BULDU! Sacko'nun sağ kanattan yaptığı ortasına ön direkte kafayı vuran Recep Niyaz'ın şutu ağlarla buluştu.
  • 22'
    Bu dakikalarda oyun biraz sertleşti.
  • 21'
    SARI KART! Denizlispor'da Zeki Yavru, Nwakaeme'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
  • 20'
    Denizlispor'da Estupinan savunma arkasına atılan uzun pasa hareketlendi, ancak kalesini zamanında terk eden Erce topu kontrol etti.
  • 19'
    SARI KART! Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, Mbamba'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
  • 17'
    Trabzonspor'da Abdulkadir'in yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruş yandan dışarı gitti.
  • 16'
    Yeşil-siyahlılara tur için iki gol daha gerekiyor. Gol yememesi halinde bir gol daha bulursa ise maç uzayacak.
  • 15'
    Denizlispor, Trabzonspor'un bireysel hatasını iyi değerlendirip öne geçti.
  • 14'
    DENİZLİSPOR GOLÜ BULDU! Nwakaeme'nin hatalı pasını ceza yayı üzerinde kontrol eden Estupinan, köşeye çok iyi vurdu, kaleci Erce uzansa da dokunamadı.
  • 13'
    Ev sahibi ekip daha çok uzun paslarla savunma arkasına sızmaya çalışıyor.
  • 12'
    Denizlispor bu dakikalarda sol kanat ağırlıklı hücum ediyor.
  • 11'
    Denizlispor'da Olcay'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.
  • 11'
    Trabzonspor'da Sörloth sol kanattan ceza sahasına girmeye çalıştı ama Denizlispor savunması araya girdi.
  • 10'
    Trabzonspor kendi yarı sahasında top çeviriyor.
  • 9'
    Şu ana kadar iki takımın da tehlikeli bir atağı bulunmuyor.
  • 7'
    Denizlispor rakibini orta blok presiyle durdurmaya çalışıyor.
  • 6'
    İki takım da oldukça temkinli bir oyunla maça başladı.
  • 4'
    Oyunun düşük bir tempoda başladığını söyleyebiliriz.
  • 2'
    Karşılaşmanın başında topa sahip olan taraf Trabzonspor.
  • 1'
    Ve karşılaşma Trabzonspor'un santra vuruşuyla başladı.
  • Denizlispor'un ilk 11'i: Tolgahan, Zeki, Muhammet, Sackey, Olcay, Onazi, Mbamba, Sacko, Recep, Sedat, Estupinan
  • İyi günler! Ziraat Türkiye Kupası 6. Tur rövanş maçında Trabzonspor, Denizlispor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımıyla birlikte sizlerleyiz.
  • İlk maçı Trabzonspor evinde 2-0 kazanmıştı. Denizlispor'a tur için üç farklı galibiyet gerekiyor. Aksi takdirde çeyrek finale yükselen taraf Trabzonspor olacak. Denizlispor'un normal süreyi 2-0 galip bitirmesi halinde ise maç uzayacak.
  • Trabzonspor'un ilk 11'i: Erce, Serkan, Hüseyin, Novak, Hosseini, Mikel, Ndiaye, Abdülkadir, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth
  • Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
  • Ve ilk yarı Denizlispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.
  Takım Kadroları

Denizlispor

  • 25 Tolgahan Acar
  • 61 Zeki Yavru 21'
  • 3 Muhammet Özkal
  • 6 Kibong Mbamba
  • 20 Recep Niyaz
  • 70 Olcay Şahan
  • 23 Ogenyi Onazi
  • 90 Isaac Sackey
  • 11 Sedat Şahintürk
  • 9 Hadi Sacko
  • 19 Oscar Estupinan

Trabzonspor

  • 16 Erce Kardeşler
  • 77 Filip Novak
  • 5 Majid Hosseini
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 90 Serkan Asan
  • 12 John Obi Mikel
  • 15 Badou Ndiaye
  • 61 Abdulkadir Parmak 19'
  • 20 Yusuf Sarı
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 11 Alexander Sörloth

Yedekler

  • 1 Hüseyin Altıntaş
  • 2 Tiago Lopes
  • 4 Kadir Kurt
  • 72 Murathan Sütcü
  • 8 Radoslaw Murawski
  • 16 Asım Aksungur
  • 44 Alihan Kalkan

Yedekler

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 47 Joao Pereira
  • 2 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 22 Gaston Campi
  • 33 Abdurrahim Dursun
  • 8 Jose Sosa
  • 21 Doğan Erdoğan
  • 41 Cafer Tosun
  • 44 Safa Kınalı
  • 23 Muhammet Akpınar
Takım
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Av
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