SPOR
STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Ümit Öztürk Ümit Öztürk MAÇ TARİH SAATİ: 21 Jan 2020 | 20:00 | şuan: 19:55
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Ersun Yanal
Kayserispor
Kayserispor
Robert Prosinecki
  Fenerbahçe - Kayserispor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 35 Harun Tekin
  • 34 Adil Rami
  • 20 Luiz Gustavo
  • 17 Nabil Dirar
  • 6 Tolgay Arslan
  • 24 Garry Rodrigues
  • 23 Deniz Türüç
  • 25 Jailson
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 9 Mevlüt Erdinç
  • 10 Max Kruse

Kayserispor

  • 95 İsmail Çipe
  • 13 Miguel Lopes
  • 27 Brice Dja Djedje
  • 44 Oğuzhan Çapar
  • 32 Yasir Subaşı
  • 38 Ben Rienstra
  • 92 Mario Situm
  • 8 Hasan Hüseyin Acar
  • 88 Gustavo Campanharo
  • 11 Artem Kravets
  • 14 Emre Demir

Yedekler

  • 54 Erten Ersu
  • 98 Altay Bayındır
  • 15 Serdar Aziz
  • 4 Mauricio Isla
  • 32 Zanka
  • 8 Mehmet Ekici
  • 26 Alper Potuk
  • 14 Tolga Ciğerci
  • 7 Ozan Tufan
  • 21 Miha Zajc

Yedekler

  • 16 Doğan Alemdar
  • 5 Aymen Abdennour
  • 24 Mert Kula
  • 2 Emirhan Civelek
  • 70 Enver Cenk Şahin
  • 20 Aksel Aktaş
  • 90 Anthony Uzodimma
  • 21 Muris Mesanovic
  • 10 Pedro Henrique
  • 19 Ömer Uzun
Takım
O
Av
P
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