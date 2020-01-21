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STADYUM:
Ülker Stadyumu
HAKEM :
Ümit Öztürk Ümit Öztürk
MAÇ TARİH SAATİ:
21 Jan 2020 | 20:00 | şuan: 19:55
MÖ
Fenerbahçe
Ersun Yanal
Kayserispor
Robert Prosinecki
Fenerbahçe - Kayserispor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Fenerbahçe
35
Harun Tekin
34
Adil Rami
20
Luiz Gustavo
17
Nabil Dirar
6
Tolgay Arslan
24
Garry Rodrigues
23
Deniz Türüç
25
Jailson
16
Ferdi Kadıoğlu
9
Mevlüt Erdinç
10
Max Kruse
Kayserispor
95
İsmail Çipe
13
Miguel Lopes
27
Brice Dja Djedje
44
Oğuzhan Çapar
32
Yasir Subaşı
38
Ben Rienstra
92
Mario Situm
8
Hasan Hüseyin Acar
88
Gustavo Campanharo
11
Artem Kravets
14
Emre Demir
Yedekler
54
Erten Ersu
98
Altay Bayındır
15
Serdar Aziz
4
Mauricio Isla
32
Zanka
8
Mehmet Ekici
26
Alper Potuk
14
Tolga Ciğerci
7
Ozan Tufan
21
Miha Zajc
Yedekler
16
Doğan Alemdar
5
Aymen Abdennour
24
Mert Kula
2
Emirhan Civelek
70
Enver Cenk Şahin
20
Aksel Aktaş
90
Anthony Uzodimma
21
Muris Mesanovic
10
Pedro Henrique
19
Ömer Uzun
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.