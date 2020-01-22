SPOR
STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Serkan Tokat Serkan Tokat MAÇ TARİH SAATİ: 22 Jan 2020 | 20:00 | şuan: 20:29
Beşiktaş
Beşiktaş
Abdullah Avcı
BB Erzurumspor
BB Erzurumspor
Erkan Sözeri
  Beşiktaş - BB Erzurumspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 1 Loris Karius
  • 77 Gökhan Gönül
  • 88 Caner Erkin
  • 4 Victor Ruiz
  • 3 Enzo Roco
  • 22 Adem Ljajic
  • 92 Abdoulay Diaby
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 15 Mohamed Elneny
  • 19 Kevin N'Koudou
  • 8 Umut Nayir

BB Erzurumspor

  • 33 Kayacan Erdoğan
  • 5 Hasan Hatipoğlu
  • 53 Mücahit Albayrak
  • 14 İbrahim Akdağ
  • 88 Osman Çelik
  • 11 Hasan Ayaroğlu
  • 6 Batuhan Artarslan
  • 25 Mahamadou Ba
  • 61 Oltan Karakullukçu
  • 7 Murat Uçar
  • 9 Rashad Muhammed

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 5 Douglas
  • 24 Domagoj Vida
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 20 Necip Uysal
  • 11 Tyler Boyd
  • 41 Kartal Yılmaz
  • 17 Burak Yılmaz
  • 9 Güven Yalçın

Yedekler

  • 13 Ibrahim Sehic
  • 2 Aykut Demir
  • 18 Yusuf Acer
  • 26 Ibrahim Sissoko
  • 17 Emrah Başsan
  • 77 Jasmin Scuk
  • 10 Mickael Pote
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Gol Krallığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.