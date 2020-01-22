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STADYUM:
Vodafone Park
HAKEM :
Serkan Tokat Serkan Tokat
MAÇ TARİH SAATİ:
22 Jan 2020 | 20:00 | şuan: 20:29
MÖ
Beşiktaş
Abdullah Avcı
BB Erzurumspor
Erkan Sözeri
Beşiktaş - BB Erzurumspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Beşiktaş
1
Loris Karius
77
Gökhan Gönül
88
Caner Erkin
4
Victor Ruiz
3
Enzo Roco
22
Adem Ljajic
92
Abdoulay Diaby
10
Oğuzhan Özyakup
15
Mohamed Elneny
19
Kevin N'Koudou
8
Umut Nayir
BB Erzurumspor
33
Kayacan Erdoğan
5
Hasan Hatipoğlu
53
Mücahit Albayrak
14
İbrahim Akdağ
88
Osman Çelik
11
Hasan Ayaroğlu
6
Batuhan Artarslan
25
Mahamadou Ba
61
Oltan Karakullukçu
7
Murat Uçar
9
Rashad Muhammed
Yedekler
97
Utku Yuvakuran
5
Douglas
24
Domagoj Vida
33
Rıdvan Yılmaz
13
Atiba Hutchinson
20
Necip Uysal
11
Tyler Boyd
41
Kartal Yılmaz
17
Burak Yılmaz
9
Güven Yalçın
Yedekler
13
Ibrahim Sehic
2
Aykut Demir
18
Yusuf Acer
26
Ibrahim Sissoko
17
Emrah Başsan
77
Jasmin Scuk
10
Mickael Pote
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.