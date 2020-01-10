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STADYUM:
Sueno Hotels Delux
HAKEM :
Sarper Barış Saka Sarper Barış Saka
MAÇ TARİH SAATİ:
10 Jan 2020 | 16:00 | şuan: 18:13
MS
3
1
Galatasaray
Fatih Terim
9' Radamel Falcao (P)
52' Younes Belhanda
62' Emre Akbaba
Altay
Ali Tandoğan
72' Hakan Demirci
Galatasaray - Altay Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Galatasaray
34
Okan Kocuk
46'
19
Ömer Bayram
46'
14
Martin Linnes
46'
45
Marcao
46'
36
Marcelo Saracchi
46'
15
Ryan Donk
14'
46'
89
Sofiane Feghouli
46'
48
Taylan Antalyalı
46'
99
Mario Lemina
46'
6
Jean Michael Seri
46'
9
Radamel Falcao
46'
Altay
35
Cihan Topaloğlu
46'
48
Erhan Kartal
74'
88
Özgür Özkaya
42
Abdülkerim Bardakçı
33
Cenk Özkacar
60'
16
Anton Putsila
70'
14
Yılmaz Özeren
59'
9
Hüsamettin Yener
71'
70
Leandrinho
69'
7
Leandro Kappel
74'
21
Adamu Alhassan
18'
76'
Yedekler
1
Fernando Muslera
51
Berk Balaban
46'
22
Mariano
79'
55
Yuto Nagatomo
79'
2
Şener Özbayraklı
46'
79'
5
Ahmet Çalık
46'
3
Emre Taşdemir
46'
79'
40
Emin Bayram
46'
8
Selçuk İnan
46'
10
Younes Belhanda
46'
21
Jimmy Durmaz
46'
84'
84'
20
Emre Akbaba
46'
97
Emre Mor
79'
7
Adem Büyük
46'
28
Jesse Sekidika
46'
79'
Yedekler
45
Aydın Bağ
46'
38
İbrahim Öztürk
18
Yasin Palaz
59'
92
Mustafa Murat Uslu
74'
3
Eren Erdoğan
87'
17
Hakan Demirci
71'
4
Deniz Vural
8
Helder
60'
15
Kutay Yokuşlu
76'
4
Paschal Okoli
70'
87'
19
Marco Paixao
69'
23
Kazımcan Karataş
74'
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.