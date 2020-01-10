SPOR
STADYUM: Sueno Hotels Delux HAKEM : Sarper Barış Saka Sarper Barış Saka MAÇ TARİH SAATİ: 10 Jan 2020 | 16:00 | şuan: 18:13
MS
3 1
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
9' Radamel Falcao (P) 52' Younes Belhanda 62' Emre Akbaba
Altay
Altay
Ali Tandoğan
72' Hakan Demirci
  Galatasaray - Altay Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 34 Okan Kocuk 46'
  • 19 Ömer Bayram 46'
  • 14 Martin Linnes 46'
  • 45 Marcao 46'
  • 36 Marcelo Saracchi 46'
  • 15 Ryan Donk 14' 46'
  • 89 Sofiane Feghouli 46'
  • 48 Taylan Antalyalı 46'
  • 99 Mario Lemina 46'
  • 6 Jean Michael Seri 46'
  • 9 Radamel Falcao 46'

Altay

  • 35 Cihan Topaloğlu 46'
  • 48 Erhan Kartal 74'
  • 88 Özgür Özkaya
  • 42 Abdülkerim Bardakçı
  • 33 Cenk Özkacar 60'
  • 16 Anton Putsila 70'
  • 14 Yılmaz Özeren 59'
  • 9 Hüsamettin Yener 71'
  • 70 Leandrinho 69'
  • 7 Leandro Kappel 74'
  • 21 Adamu Alhassan 18' 76'

Yedekler

  • 1 Fernando Muslera
  • 51 Berk Balaban 46'
  • 22 Mariano 79'
  • 55 Yuto Nagatomo 79'
  • 2 Şener Özbayraklı 46' 79'
  • 5 Ahmet Çalık 46'
  • 3 Emre Taşdemir 46' 79'
  • 40 Emin Bayram 46'
  • 8 Selçuk İnan 46'
  • 10 Younes Belhanda 46'
  • 21 Jimmy Durmaz 46' 84' 84'
  • 20 Emre Akbaba 46'
  • 97 Emre Mor 79'
  • 7 Adem Büyük 46'
  • 28 Jesse Sekidika 46' 79'

Yedekler

  • 45 Aydın Bağ 46'
  • 38 İbrahim Öztürk
  • 18 Yasin Palaz 59'
  • 92 Mustafa Murat Uslu 74'
  • 3 Eren Erdoğan 87'
  • 17 Hakan Demirci 71'
  • 4 Deniz Vural
  • 8 Helder 60'
  • 15 Kutay Yokuşlu 76'
  • 4 Paschal Okoli 70' 87'
  • 19 Marco Paixao 69'
  • 23 Kazımcan Karataş 74'
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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