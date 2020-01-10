SPOR
STADYUM: Gloria Sports Arena HAKEM : Mustafa Öğretmenoğlu Mustafa Öğretmenoğlu MAÇ TARİH SAATİ: 10 Jan 2020 | 16:00 | şuan: 18:13
83'
2 2
Beşiktaş
Beşiktaş
Abdullah Avcı
9' Jeremain Lens 35' Burak Yılmaz
Altınordu
Altınordu
Hüseyin Eroğlu
12' Loris Karius (KK) 24' Hüseyin Üner
  Beşiktaş - Altınordu Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 1 Loris Karius 46'
  • 77 Gökhan Gönül 75'
  • 88 Caner Erkin 46'
  • 4 Victor Ruiz 46'
  • 24 Domagoj Vida 80'
  • 13 Atiba Hutchinson 61'
  • 27 Jeremain Lens 66'
  • 92 Abdoulay Diaby
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 19 Kevin N'Koudou 57'
  • 17 Burak Yılmaz 65'

Altınordu

  • 1 Erhan Erentürk
  • 3 Ufuk Budak 78'
  • 22 Kerim Alıcı 80'
  • 4 Ravil Tagir 70'
  • 19 Metehan Mimaroğlu 78'
  • 10 Muhammed Mert 80'
  • 8 Oğulcan Ülgün 79'
  • 17 Hüseyin Üner
  • 21 Burak İnce 70'
  • 77 Yasin Ozan 60'

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran 46'
  • 3 Enzo Roco 46'
  • 23 Rebocho 75'
  • 33 Rıdvan Yılmaz 46'
  • 45 Ahmet Gülay
  • 20 Necip Uysal 61'
  • 11 Tyler Boyd 57'
  • 41 Kartal Yılmaz 80'
  • 8 Umut Nayir 65'
  • 9 Güven Yalçın 66'

Yedekler

  • 12 Ali Emre Yanar
  • 15 Ali Yaşar 60'
  • 2 Kahraman Demirtaş 78'
  • 23 Yusuf Arslan 70'
  • 41 Onur Taha Takır 80'
  • 5 Berkay Samancı 79'
  • 39 Okan Derici 70'
  • 66 Muzaffer Kocaer 80'
  • 94 Enis Destan 78'
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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