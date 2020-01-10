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STADYUM:
Gloria Sports Arena
HAKEM :
Mustafa Öğretmenoğlu Mustafa Öğretmenoğlu
MAÇ TARİH SAATİ:
10 Jan 2020 | 16:00 | şuan: 18:13
83'
2
2
Beşiktaş
Abdullah Avcı
9' Jeremain Lens
35' Burak Yılmaz
Altınordu
Hüseyin Eroğlu
12' Loris Karius (KK)
24' Hüseyin Üner
Beşiktaş - Altınordu Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Beşiktaş
1
Loris Karius
46'
77
Gökhan Gönül
75'
88
Caner Erkin
46'
4
Victor Ruiz
46'
24
Domagoj Vida
80'
13
Atiba Hutchinson
61'
27
Jeremain Lens
66'
92
Abdoulay Diaby
10
Oğuzhan Özyakup
19
Kevin N'Koudou
57'
17
Burak Yılmaz
65'
Altınordu
1
Erhan Erentürk
3
Ufuk Budak
78'
22
Kerim Alıcı
80'
4
Ravil Tagir
70'
19
Metehan Mimaroğlu
78'
10
Muhammed Mert
80'
8
Oğulcan Ülgün
79'
17
Hüseyin Üner
21
Burak İnce
70'
77
Yasin Ozan
60'
Yedekler
97
Utku Yuvakuran
46'
3
Enzo Roco
46'
23
Rebocho
75'
33
Rıdvan Yılmaz
46'
45
Ahmet Gülay
20
Necip Uysal
61'
11
Tyler Boyd
57'
41
Kartal Yılmaz
80'
8
Umut Nayir
65'
9
Güven Yalçın
66'
Yedekler
12
Ali Emre Yanar
15
Ali Yaşar
60'
2
Kahraman Demirtaş
78'
23
Yusuf Arslan
70'
41
Onur Taha Takır
80'
5
Berkay Samancı
79'
39
Okan Derici
70'
66
Muzaffer Kocaer
80'
94
Enis Destan
78'
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