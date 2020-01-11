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STADYUM:
Sueno Hotels Delux
HAKEM :
Murat Erdoğan Murat Erdoğan
MAÇ TARİH SAATİ:
11 Jan 2020 | 18:00 | şuan: 18:22
19'
1
0
Galatasaray
Fatih Terim
7' Sofiane Feghouli
Adana Demirspor
Uğur Tütüneker
Galatasaray - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Galatasaray
34
Okan Kocuk
19
Ömer Bayram
14
Martin Linnes
55
Yuto Nagatomo
5
Ahmet Çalık
45
Marcao
89
Sofiane Feghouli
10
Younes Belhanda
20
Emre Akbaba
6
Jean Michael Seri
9
Radamel Falcao
Adana Demirspor
35
Kurtuluş Yurt
4
Adil Demirbağ
18
Tayyib Talha Sanuç
10
Erkan Zengin
20
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.