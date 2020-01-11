SPOR
STADYUM: Sueno Hotels Delux HAKEM : Murat Erdoğan Murat Erdoğan MAÇ TARİH SAATİ: 11 Jan 2020 | 18:00 | şuan: 18:22
19'
1 0
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
7' Sofiane Feghouli
Adana Demirspor
Adana Demirspor
Uğur Tütüneker
  Galatasaray - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 34 Okan Kocuk
  • 19 Ömer Bayram
  • 14 Martin Linnes
  • 55 Yuto Nagatomo
  • 5 Ahmet Çalık
  • 45 Marcao
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 10 Younes Belhanda
  • 20 Emre Akbaba
  • 6 Jean Michael Seri
  • 9 Radamel Falcao

Adana Demirspor

  • 35 Kurtuluş Yurt
  • 4 Adil Demirbağ
  • 18 Tayyib Talha Sanuç
  • 10 Erkan Zengin
  • 20 Volkan Şen
  • 21 Vedat Bora
  • 6 Hamidou Traore
  • 9 Aias Aosman
  • 8 Hasan Kılıç
  • 19 Joher Rassoul
  • 17 Oleksandr Gladky

Yedekler

  • 1 Fernando Muslera
  • 51 Berk Balaban
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 40 Emin Bayram
  • 8 Selçuk İnan
  • 15 Ryan Donk
  • 21 Jimmy Durmaz
  • 48 Taylan Antalyalı
  • 99 Mario Lemina
  • 97 Emre Mor
  • 7 Adem Büyük
  • 28 Jesse Sekidika

Yedekler

  • 30 Vedat Karakuş
  • 27 Tanju Kayhan
  • 3 Milan Mitrovic
  • 5 Mehmet Uslu
  • 16 Semih Güler
  • 2 Tevfik Altındağ
  • 7 Berk Yıldız
  • 24 Mustapha Carayol
  • 22 Sinan Kurt
  • 15 Yusuf Emre Alyaprak
  • 23 Samed Ali Kaya
  • 11 Pa Dibba
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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