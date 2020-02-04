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STADYUM:
Medical Park Stadyumu
HAKEM :
Abdulkadir Bitigen Abdulkadir Bitigen
MAÇ TARİH SAATİ:
04 Feb 2020 | 20:00 | şuan: 20:18
MÖ
Trabzonspor
Hüseyin Çimşir
BB Erzurumspor
Erkan Sözeri
Trabzonspor - BB Erzurumspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Trabzonspor
16
Erce Kardeşler
2
Kamil Ahmet Çörekçi
77
Filip Novak
22
Gaston Campi
5
Majid Hosseini
6
Guilherme
15
Badou Ndiaye
61
Abdulkadir Parmak
19
Daniel Sturridge
9
Anthony Nwakaeme
11
Alexander Sörloth
BB Erzurumspor
33
Kayacan Erdoğan
28
Merthan Açıl
2
Aykut Demir
18
Yusuf Acer
4
Gabriel Obertan
99
Cenk Ahmet Alkılıç
17
Emrah Başsan
14
İbrahim Akdağ
11
Hasan Ayaroğlu
6
Batuhan Artarslan
9
Rashad Muhammed
Yedekler
1
Uğurcan Çakır
47
Joao Pereira
33
Abdurrahim Dursun
90
Serkan Asan
39
Atakan Gündüz
12
John Obi Mikel
21
Doğan Erdoğan
45
Bilal Başacıkoğlu
20
Yusuf Sarı
18
Caleb Ekuban
Yedekler
13
Ibrahim Sehic
53
Mücahit Albayrak
26
Ibrahim Sissoko
25
Mahamadou Ba
10
Mickael Pote
61
Oltan Karakullukçu
7
Murat Uçar
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.