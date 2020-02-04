SPOR
STADYUM: Medical Park Stadyumu HAKEM : Abdulkadir Bitigen Abdulkadir Bitigen MAÇ TARİH SAATİ: 04 Feb 2020 | 20:00 | şuan: 20:18
Trabzonspor
Trabzonspor
Hüseyin Çimşir
BB Erzurumspor
BB Erzurumspor
Erkan Sözeri
  Trabzonspor - BB Erzurumspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 16 Erce Kardeşler
  • 2 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 77 Filip Novak
  • 22 Gaston Campi
  • 5 Majid Hosseini
  • 6 Guilherme
  • 15 Badou Ndiaye
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 19 Daniel Sturridge
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 11 Alexander Sörloth

BB Erzurumspor

  • 33 Kayacan Erdoğan
  • 28 Merthan Açıl
  • 2 Aykut Demir
  • 18 Yusuf Acer
  • 4 Gabriel Obertan
  • 99 Cenk Ahmet Alkılıç
  • 17 Emrah Başsan
  • 14 İbrahim Akdağ
  • 11 Hasan Ayaroğlu
  • 6 Batuhan Artarslan
  • 9 Rashad Muhammed

Yedekler

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 47 Joao Pereira
  • 33 Abdurrahim Dursun
  • 90 Serkan Asan
  • 39 Atakan Gündüz
  • 12 John Obi Mikel
  • 21 Doğan Erdoğan
  • 45 Bilal Başacıkoğlu
  • 20 Yusuf Sarı
  • 18 Caleb Ekuban

Yedekler

  • 13 Ibrahim Sehic
  • 53 Mücahit Albayrak
  • 26 Ibrahim Sissoko
  • 25 Mahamadou Ba
  • 10 Mickael Pote
  • 61 Oltan Karakullukçu
  • 7 Murat Uçar
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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