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STADYUM:
Kırklareli Atatürk
HAKEM :
Atilla Karaoğlan Atilla Karaoğlan
MAÇ TARİH SAATİ:
05 Feb 2020 | 14:00 | şuan: 14:04
MÖ
Kırklarelispor
Bilgin Erdem
Fenerbahçe
Ersun Yanal
Kırklarelispor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Kırklarelispor
13
İbrahim Demir
2
Davut Babur
3
Müslüm Aydoğan
33
Serkan Sözmen
5
İbrahim Sürgülü
72
Enis Çeliksu
70
Yüksel Şişman
6
Emre Keleşoğlu
4
Caner Koca
24
Mert Sinan Pekesen
97
Hacı Ömer Doğru
Fenerbahçe
35
Harun Tekin
34
Adil Rami
4
Mauricio Isla
8
Mehmet Ekici
6
Tolgay Arslan
24
Garry Rodrigues
21
Miha Zajc
23
Deniz Türüç
25
Jailson
16
Ferdi Kadıoğlu
9
Mevlüt Erdinç
Yedekler
90
Umut Kaya
77
Yusuf Çelik
59
Ümit Can Tokcu
7
Emre Balkı
11
Deniz Ataç
10
Görkem Bitin
9
Malik Karaahmet
Yedekler
98
Altay Bayındır
54
Erten Ersu
2
Simon Falette
28
Murat Sağlam
17
Nabil Dirar
14
Tolga Ciğerci
7
Ozan Tufan
94
Vedat Muriqi
19
Allahyar Sayyadmanesh
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.