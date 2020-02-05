SPOR
STADYUM: Kırklareli Atatürk HAKEM : Atilla Karaoğlan Atilla Karaoğlan MAÇ TARİH SAATİ: 05 Feb 2020 | 14:00 | şuan: 14:04
Kırklarelispor
Kırklarelispor
Bilgin Erdem
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Ersun Yanal
  Kırklarelispor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Kırklarelispor

  • 13 İbrahim Demir
  • 2 Davut Babur
  • 3 Müslüm Aydoğan
  • 33 Serkan Sözmen
  • 5 İbrahim Sürgülü
  • 72 Enis Çeliksu
  • 70 Yüksel Şişman
  • 6 Emre Keleşoğlu
  • 4 Caner Koca
  • 24 Mert Sinan Pekesen
  • 97 Hacı Ömer Doğru

Fenerbahçe

  • 35 Harun Tekin
  • 34 Adil Rami
  • 4 Mauricio Isla
  • 8 Mehmet Ekici
  • 6 Tolgay Arslan
  • 24 Garry Rodrigues
  • 21 Miha Zajc
  • 23 Deniz Türüç
  • 25 Jailson
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 9 Mevlüt Erdinç

Yedekler

  • 90 Umut Kaya
  • 77 Yusuf Çelik
  • 59 Ümit Can Tokcu
  • 7 Emre Balkı
  • 11 Deniz Ataç
  • 10 Görkem Bitin
  • 9 Malik Karaahmet

Yedekler

  • 98 Altay Bayındır
  • 54 Erten Ersu
  • 2 Simon Falette
  • 28 Murat Sağlam
  • 17 Nabil Dirar
  • 14 Tolga Ciğerci
  • 7 Ozan Tufan
  • 94 Vedat Muriqi
  • 19 Allahyar Sayyadmanesh
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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