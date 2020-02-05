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STADYUM:
Bahçeşehir Okulları Stadyumu
HAKEM :
Ali Şansalan Ali Şansalan
MAÇ TARİH SAATİ:
05 Feb 2020 | 20:00 | şuan: 20:23
MÖ
Alanyaspor
Erol Bulut
Galatasaray
Fatih Terim
Alanyaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Alanyaspor
28
Jose Marafona
17
Kaan Kanak
44
Steven Caulker
31
Georgios Tzavellas
6
Ceyhun Gülselam
7
Efecan Karaca
11
Tasos Bakasetas
25
Onur Bulut
26
Manolis Siopis
9
Papiss Cisse
99
Yacine Bammou
Galatasaray
34
Okan Kocuk
14
Martin Linnes
2
Şener Özbayraklı
5
Ahmet Çalık
45
Marcao
10
Younes Belhanda
21
Jimmy Durmaz
48
Taylan Antalyalı
99
Mario Lemina
70
Henry Onyekuru
28
Jesse Sekidika
Yedekler
34
Eray Birniçan
14
Baiano
23
Welinton
35
Musa Çağıran
8
Salih Uçan
77
Emircan Altıntaş
27
Umut Güneş
19
Mustafa Pektemek
30
Djalma Campos
10
Junior Fernandes
Yedekler
1
Fernando Muslera
22
Mariano
8
Selçuk İnan
15
Ryan Donk
89
Sofiane Feghouli
19
Ömer Bayram
20
Emre Akbaba
6
Jean Michael Seri
7
Adem Büyük
23
Florin Andone
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.