SPOR
STADYUM: Bahçeşehir Okulları Stadyumu HAKEM : Ali Şansalan Ali Şansalan MAÇ TARİH SAATİ: 05 Feb 2020 | 20:00 | şuan: 20:23
Alanyaspor
Alanyaspor
Erol Bulut
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Alanyaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Alanyaspor

  • 28 Jose Marafona
  • 17 Kaan Kanak
  • 44 Steven Caulker
  • 31 Georgios Tzavellas
  • 6 Ceyhun Gülselam
  • 7 Efecan Karaca
  • 11 Tasos Bakasetas
  • 25 Onur Bulut
  • 26 Manolis Siopis
  • 9 Papiss Cisse
  • 99 Yacine Bammou

Galatasaray

  • 34 Okan Kocuk
  • 14 Martin Linnes
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 5 Ahmet Çalık
  • 45 Marcao
  • 10 Younes Belhanda
  • 21 Jimmy Durmaz
  • 48 Taylan Antalyalı
  • 99 Mario Lemina
  • 70 Henry Onyekuru
  • 28 Jesse Sekidika

Yedekler

  • 34 Eray Birniçan
  • 14 Baiano
  • 23 Welinton
  • 35 Musa Çağıran
  • 8 Salih Uçan
  • 77 Emircan Altıntaş
  • 27 Umut Güneş
  • 19 Mustafa Pektemek
  • 30 Djalma Campos
  • 10 Junior Fernandes

Yedekler

  • 1 Fernando Muslera
  • 22 Mariano
  • 8 Selçuk İnan
  • 15 Ryan Donk
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 19 Ömer Bayram
  • 20 Emre Akbaba
  • 6 Jean Michael Seri
  • 7 Adem Büyük
  • 23 Florin Andone
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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