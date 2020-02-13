  BB Erzurumspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

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43'
BB ERZURUMSPOR'DAN TEHLİKE! Cenk Ahmet'in sağ kanattan yaptığı ortasına uzak köşede Ba vuruşunu yaptı, şutunu kaleci Arda kornere çeldi.
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41'
Abdurrahim'in önemli bir sağlık sorunu bulunmuyor, oyuna devam edebilecek.
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40'
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun bir sakatlık geçiriyor.
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37'
Bu dakikalarda Trabzonspor'un ön alan baskısı var.
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36'
Zeminin de etkisiyle iki takım da ağırlıklı olarak uzun toplarla oynuyor.
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33'
BB Erzurumspor'da sakatlanan Rashad Muhammed'in yerine oyuna Emrah Başsan girdi.
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32'
Rashad Muhammed ayağa kalktı ve oyun yeniden başladı.
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31'
BB Erzurumspor'da Rashad Muhammed bir sakatlık geçiriyor. Guilherme tedavisi için topu taca gönderdi.
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29'
Hasan Ayaroğlu'nun kullandığı frikik atışı üstten auta gitti.
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28'
BB Erzurumspor ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
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26'
BB Erzurumspor'da Ba'nın ceza sahası dışından çektiği şut auta çıktı.
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25'
BB Erzurumspor'da Cenk Ahmet'in sağ kanattan yaptığı ortasını Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.
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24'
BB Erzurumspor'da Pote ceza sahasına girmek üzereyken araya giren Abdurrahim topu uzaklaştırdı.
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22'
Bu dakikalarda iki takım da sık sık top kayıpları yapıyor.
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21'
Karşılaşmanın temposu yeniden düşmüş durumda.
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18'
BB Erzurumspor ilk isabetli şutunda golü bulmuş oldu.
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17'
BB ERZURUMSPOR SKORU EŞİTLEDİ! Ceza yayı üzerinde topla buluşan Hasan Ayaroğlu'nun uzak köşeye vuruşu Doğan Erdoğan'a da çarpıp ağları havalandırdı.
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16'
BB Erzurumspor'da Hasan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunu savunmada Abdurrahim uzaklaştırdı.
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14'
BB Erzurumspor'da Cenk Ahmet'in yaptığı orta kaleci Arda'da kaldı.
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12'
Karşılaşma oldukça düşük tempoda oynanıyor.
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10'
BB Erzurumspor'da Ba sol kanattan son çizgiye indi, ama araya giren Serkan topu uzaklaştırdı.
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9'
TRABZONSPOR GOLÜ BULDU! Kazandığı topun ardından ceza sahasına giren Guilherme uzak köşeye düzgün bir plase vuruşuyla ağları havalandırdı.
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8'
Karşılaşmaya ev sahibi ekip daha baskılı başladı.
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7'
Hasan Ayaroğlu'nun kullandığı köşe vuruşunu savunmada Doğan Erdoğan uzaklaştırdı.
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6'
BB Erzurumspor bu defa sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.
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5'
Karşılaşmanın düşük bir tempoda başladığını söyleyebiliriz.
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4'
BB Erzurumspor sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
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3'
Yoğun kar yağışı nedeniyle maç ağır bir zeminde oynanıyor.
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2'
Trabzonspor'un 3-5-2 dizilişiyle sahada olduğu görülüyor.
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1'
Ve karşılaşma Trabzonspor'un santra vuruşuyla başladı.
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Trabzonspor, BB Erzurumspor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımıyla birlikte sizlerleyiz.
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İlk maçı Trabzonspor 5-0 kazanmıştı.
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Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
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BB Erzurumspor'un ilk 11'i: Kayacan, Cenk, Merthan, Osman, Yusuf, Ba, Scuk, Batuhan, Rashad, Hasan, Pote
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Trabzonspor'un ilk 11'i: Arda, Kamil, Hosseini, Da Costa, Messias, Abdurrahim, Serkan, Doğan, Guilherme, Abdülkadir Parmak, Bilal