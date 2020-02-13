  BB Erzurumspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

43' BB ERZURUMSPOR'DAN TEHLİKE! Cenk Ahmet'in sağ kanattan yaptığı ortasına uzak köşede Ba vuruşunu yaptı, şutunu kaleci Arda kornere çeldi.

41' Abdurrahim'in önemli bir sağlık sorunu bulunmuyor, oyuna devam edebilecek.

40' Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun bir sakatlık geçiriyor.

37' Bu dakikalarda Trabzonspor'un ön alan baskısı var.

36' Zeminin de etkisiyle iki takım da ağırlıklı olarak uzun toplarla oynuyor.

33' BB Erzurumspor'da sakatlanan Rashad Muhammed'in yerine oyuna Emrah Başsan girdi.

32' Rashad Muhammed ayağa kalktı ve oyun yeniden başladı.

31' BB Erzurumspor'da Rashad Muhammed bir sakatlık geçiriyor. Guilherme tedavisi için topu taca gönderdi.

29' Hasan Ayaroğlu'nun kullandığı frikik atışı üstten auta gitti.

28' BB Erzurumspor ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

26' BB Erzurumspor'da Ba'nın ceza sahası dışından çektiği şut auta çıktı.

25' BB Erzurumspor'da Cenk Ahmet'in sağ kanattan yaptığı ortasını Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.

24' BB Erzurumspor'da Pote ceza sahasına girmek üzereyken araya giren Abdurrahim topu uzaklaştırdı.

22' Bu dakikalarda iki takım da sık sık top kayıpları yapıyor.

21' Karşılaşmanın temposu yeniden düşmüş durumda.

18' BB Erzurumspor ilk isabetli şutunda golü bulmuş oldu.

17' BB ERZURUMSPOR SKORU EŞİTLEDİ! Ceza yayı üzerinde topla buluşan Hasan Ayaroğlu'nun uzak köşeye vuruşu Doğan Erdoğan'a da çarpıp ağları havalandırdı.

16' BB Erzurumspor'da Hasan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunu savunmada Abdurrahim uzaklaştırdı.

14' BB Erzurumspor'da Cenk Ahmet'in yaptığı orta kaleci Arda'da kaldı.

12' Karşılaşma oldukça düşük tempoda oynanıyor.

10' BB Erzurumspor'da Ba sol kanattan son çizgiye indi, ama araya giren Serkan topu uzaklaştırdı.

9' TRABZONSPOR GOLÜ BULDU! Kazandığı topun ardından ceza sahasına giren Guilherme uzak köşeye düzgün bir plase vuruşuyla ağları havalandırdı.

8' Karşılaşmaya ev sahibi ekip daha baskılı başladı.

7' Hasan Ayaroğlu'nun kullandığı köşe vuruşunu savunmada Doğan Erdoğan uzaklaştırdı.

6' BB Erzurumspor bu defa sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

5' Karşılaşmanın düşük bir tempoda başladığını söyleyebiliriz.

4' BB Erzurumspor sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

3' Yoğun kar yağışı nedeniyle maç ağır bir zeminde oynanıyor.

2' Trabzonspor'un 3-5-2 dizilişiyle sahada olduğu görülüyor.

1' Ve karşılaşma Trabzonspor'un santra vuruşuyla başladı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Trabzonspor, BB Erzurumspor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımıyla birlikte sizlerleyiz.

İlk maçı Trabzonspor 5-0 kazanmıştı.

Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

BB Erzurumspor'un ilk 11'i: Kayacan, Cenk, Merthan, Osman, Yusuf, Ba, Scuk, Batuhan, Rashad, Hasan, Pote