SPOR
STADYUM: Kazım Karabekir HAKEM : Erkan Özdamar Erkan Özdamar MAÇ TARİH SAATİ: 13 Feb 2020 | 17:00 | şuan: 17:55
İYS
1 1
BB Erzurumspor
BB Erzurumspor
Erkan Sözeri
17' Hasan Ayaroğlu
Trabzonspor
Trabzonspor
Hüseyin Çimşir
9' Guilherme
  BB Erzurumspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  • 43'
    BB ERZURUMSPOR'DAN TEHLİKE! Cenk Ahmet'in sağ kanattan yaptığı ortasına uzak köşede Ba vuruşunu yaptı, şutunu kaleci Arda kornere çeldi.
  • 41'
    Abdurrahim'in önemli bir sağlık sorunu bulunmuyor, oyuna devam edebilecek.
  • 40'
    Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun bir sakatlık geçiriyor.
  • 37'
    Bu dakikalarda Trabzonspor'un ön alan baskısı var.
  • 36'
    Zeminin de etkisiyle iki takım da ağırlıklı olarak uzun toplarla oynuyor.
  • 33'
    BB Erzurumspor'da sakatlanan Rashad Muhammed'in yerine oyuna Emrah Başsan girdi.
  • 32'
    Rashad Muhammed ayağa kalktı ve oyun yeniden başladı.
  • 31'
    BB Erzurumspor'da Rashad Muhammed bir sakatlık geçiriyor. Guilherme tedavisi için topu taca gönderdi.
  • 29'
    Hasan Ayaroğlu'nun kullandığı frikik atışı üstten auta gitti.
  • 28'
    BB Erzurumspor ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
  • 26'
    BB Erzurumspor'da Ba'nın ceza sahası dışından çektiği şut auta çıktı.
  • 25'
    BB Erzurumspor'da Cenk Ahmet'in sağ kanattan yaptığı ortasını Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.
  • 24'
    BB Erzurumspor'da Pote ceza sahasına girmek üzereyken araya giren Abdurrahim topu uzaklaştırdı.
  • 22'
    Bu dakikalarda iki takım da sık sık top kayıpları yapıyor.
  • 21'
    Karşılaşmanın temposu yeniden düşmüş durumda.
  • 18'
    BB Erzurumspor ilk isabetli şutunda golü bulmuş oldu.
  • 17'
    BB ERZURUMSPOR SKORU EŞİTLEDİ! Ceza yayı üzerinde topla buluşan Hasan Ayaroğlu'nun uzak köşeye vuruşu Doğan Erdoğan'a da çarpıp ağları havalandırdı.
  • 16'
    BB Erzurumspor'da Hasan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunu savunmada Abdurrahim uzaklaştırdı.
  • 14'
    BB Erzurumspor'da Cenk Ahmet'in yaptığı orta kaleci Arda'da kaldı.
  • 12'
    Karşılaşma oldukça düşük tempoda oynanıyor.
  • 10'
    BB Erzurumspor'da Ba sol kanattan son çizgiye indi, ama araya giren Serkan topu uzaklaştırdı.
  • 9'
    TRABZONSPOR GOLÜ BULDU! Kazandığı topun ardından ceza sahasına giren Guilherme uzak köşeye düzgün bir plase vuruşuyla ağları havalandırdı.
  • 8'
    Karşılaşmaya ev sahibi ekip daha baskılı başladı.
  • 7'
    Hasan Ayaroğlu'nun kullandığı köşe vuruşunu savunmada Doğan Erdoğan uzaklaştırdı.
  • 6'
    BB Erzurumspor bu defa sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.
  • 5'
    Karşılaşmanın düşük bir tempoda başladığını söyleyebiliriz.
  • 4'
    BB Erzurumspor sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
  • 3'
    Yoğun kar yağışı nedeniyle maç ağır bir zeminde oynanıyor.
  • 2'
    Trabzonspor'un 3-5-2 dizilişiyle sahada olduğu görülüyor.
  • 1'
    Ve karşılaşma Trabzonspor'un santra vuruşuyla başladı.
  • Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Trabzonspor, BB Erzurumspor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımıyla birlikte sizlerleyiz.
  • İlk maçı Trabzonspor 5-0 kazanmıştı.
  • Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
  • BB Erzurumspor'un ilk 11'i: Kayacan, Cenk, Merthan, Osman, Yusuf, Ba, Scuk, Batuhan, Rashad, Hasan, Pote
  • Trabzonspor'un ilk 11'i: Arda, Kamil, Hosseini, Da Costa, Messias, Abdurrahim, Serkan, Doğan, Guilherme, Abdülkadir Parmak, Bilal
  Takım Kadroları

BB Erzurumspor

  • 33 Kayacan Erdoğan
  • 28 Merthan Açıl
  • 18 Yusuf Acer
  • 99 Cenk Ahmet Alkılıç
  • 77 Jasmin Scuk
  • 88 Osman Çelik
  • 11 Hasan Ayaroğlu
  • 6 Batuhan Artarslan
  • 25 Mahamadou Ba
  • 10 Mickael Pote
  • 9 Rashad Muhammed 33'

Trabzonspor

  • 13 Arda Akbulut
  • 27 Manuel da Costa
  • 23 Manoel
  • 2 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 5 Majid Hosseini
  • 33 Abdurrahim Dursun
  • 90 Serkan Asan
  • 6 Guilherme
  • 21 Doğan Erdoğan
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 45 Bilal Başacıkoğlu

Yedekler

  • 57 Batuhan Ünsal
  • 53 Mücahit Albayrak
  • 50 Cengizhan Bayrak
  • 98 Hamza Budak
  • 17 Emrah Başsan 33'
  • 69 Serdar Yıldırım
  • 23 Ömer Şişmanoğlu
  • 61 Oltan Karakullukçu

Yedekler

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 93 Kağan Moradaoğlu
  • 47 Joao Pereira
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 40 Faruk Can Genç
  • 15 Badou Ndiaye
  • 44 Safa Kınalı
  • 54 Taha Tunç
  • 50 Kerem Baykuş
  • 9 Anthony Nwakaeme
Takım
O
Av
P
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