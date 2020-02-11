  Fenerbahçe - Kırklarelispor Canlı Maç Anlatımı

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20'
Deniz Türüç sol kanattan çizgiye kadar indi, yaptığı orta Davut'a çarparak kornere çıktı.
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19'
Konuk ekip sağ kanattan Hacı Ömer ile geldi fakat topu kontrol etmekte zorlandılar ve kaybettiler.
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18'
Çeyrek dilimi geride bıraktığımız anlarda temponun çok yükselmediğini söylemek mümkün.
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17'
Falette derinlemesine bir pas göndererek topu Mevlüt ile buluşturmak istese de savunma araya girdi.
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15'
Fenerbahçe korneri paslaşarak kullandı ancak etkili olamadı.
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15'
Tolgay'ın pasında Tolga Ciğerci topu bekletmeden topuğu ile gönderdi ancak Kırklareli oyuncuları araya girdi ve topu kornere gönderdiler.
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14'
Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşunda top taca çıktı.
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14'
Sağ kanattan Mevlüt Erdinç'e doğru yapılan ortada Emre Keleşoğlu topu kafayla kornere gönderdi.
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12'
YAN AĞLAR! Mehmet Ekici'nin pasında ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun topun dibine girerek yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.
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11'
İlk 10 dakika geride kalırken her iki takım da net bir gol pozisyonu üretemedi.
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10'
DİREK DİBİ! Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş direğin yanından dışarı gitti.
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9'
Mevlüt'ün pasında ceza sahasına giren Ferdi yerde kaldı ve faul bekledi fakat hakem Suat Arslanboğa oyunu devam ettirdi.
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7'
Falette geriden sağ kanattaki Ferdi'yi topla buluşturdu. Ferdi topu kontrol edemedi ve top dışarı çıktı.
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6'
Kırklarelispor'da Davut'un sağ kanattan içe doğru yaptığı ortada kaleci Harun devreye girerek topa sahip oldu ve eliyle hemen oyunu başlattı.
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5'
Zajc'ın ceza yayı içinde yaptığı vuruş direk dibinden dışarı çıktı.
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4'
Ev sahibi orta sahadan paslarla hücuma çıktı. Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışından çektiği şut kaleyi bulmadı.
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2'
Miha Zajc'ın pasında ceza sahasında Mevlüt Erdinç topla buluştu ancak savunma tehlikeyi önledi.
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1'
Fenerbahçe sol kanattan Deniz Türüç ile atağa çıktı ancak geri dönmek zorunda kaldılar.
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1'
İlk düdük geldi ve mücadele başladı.
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Fenerbahçe XI: Harun, Deniz Türüç, Falette, Rami, Murat, Tolgay, Mehmet, Tolga, Zajc, Ferdi, Mevlüt
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Kırklarelispor XI: İbrahim, Davut, Müslüm, İbrahim Sürgülü, Bahadır, Emre, Yüksel, Emre Balkı, Caner, Mert, Hacı Ömer
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 3-0 mağlup ettiği Kırklarelispor'u konuk ediyor.
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Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.