SPOR
STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Suat Arslanboğa Suat Arslanboğa MAÇ TARİH SAATİ: 11 Feb 2020 | 20:00 | şuan: 20:54
21'
0 0
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Ersun Yanal
Kırklarelispor
Kırklarelispor
Bilgin Erdem
  Fenerbahçe - Kırklarelispor Canlı Maç Anlatımı
  • 20'
    Deniz Türüç sol kanattan çizgiye kadar indi, yaptığı orta Davut'a çarparak kornere çıktı.
  • 19'
    Konuk ekip sağ kanattan Hacı Ömer ile geldi fakat topu kontrol etmekte zorlandılar ve kaybettiler.
  • 18'
    Çeyrek dilimi geride bıraktığımız anlarda temponun çok yükselmediğini söylemek mümkün.
  • 17'
    Falette derinlemesine bir pas göndererek topu Mevlüt ile buluşturmak istese de savunma araya girdi.
  • 15'
    Fenerbahçe korneri paslaşarak kullandı ancak etkili olamadı.
  • 15'
    Tolgay'ın pasında Tolga Ciğerci topu bekletmeden topuğu ile gönderdi ancak Kırklareli oyuncuları araya girdi ve topu kornere gönderdiler.
  • 14'
    Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşunda top taca çıktı.
  • 14'
    Sağ kanattan Mevlüt Erdinç'e doğru yapılan ortada Emre Keleşoğlu topu kafayla kornere gönderdi.
  • 12'
    YAN AĞLAR! Mehmet Ekici'nin pasında ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun topun dibine girerek yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.
  • 11'
    İlk 10 dakika geride kalırken her iki takım da net bir gol pozisyonu üretemedi.
  • 10'
    DİREK DİBİ! Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş direğin yanından dışarı gitti.
  • 9'
    Mevlüt'ün pasında ceza sahasına giren Ferdi yerde kaldı ve faul bekledi fakat hakem Suat Arslanboğa oyunu devam ettirdi.
  • 7'
    Falette geriden sağ kanattaki Ferdi'yi topla buluşturdu. Ferdi topu kontrol edemedi ve top dışarı çıktı.
  • 6'
    Kırklarelispor'da Davut'un sağ kanattan içe doğru yaptığı ortada kaleci Harun devreye girerek topa sahip oldu ve eliyle hemen oyunu başlattı.
  • 5'
    Zajc'ın ceza yayı içinde yaptığı vuruş direk dibinden dışarı çıktı.
  • 4'
    Ev sahibi orta sahadan paslarla hücuma çıktı. Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışından çektiği şut kaleyi bulmadı.
  • 2'
    Miha Zajc'ın pasında ceza sahasında Mevlüt Erdinç topla buluştu ancak savunma tehlikeyi önledi.
  • 1'
    Fenerbahçe sol kanattan Deniz Türüç ile atağa çıktı ancak geri dönmek zorunda kaldılar.
  • 1'
    İlk düdük geldi ve mücadele başladı.
  • Fenerbahçe XI: Harun, Deniz Türüç, Falette, Rami, Murat, Tolgay, Mehmet, Tolga, Zajc, Ferdi, Mevlüt
  • Kırklarelispor XI: İbrahim, Davut, Müslüm, İbrahim Sürgülü, Bahadır, Emre, Yüksel, Emre Balkı, Caner, Mert, Hacı Ömer
  • Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 3-0 mağlup ettiği Kırklarelispor'u konuk ediyor.
  • Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 35 Harun Tekin
  • 34 Adil Rami
  • 2 Simon Falette
  • 28 Murat Sağlam
  • 8 Mehmet Ekici
  • 6 Tolgay Arslan
  • 14 Tolga Ciğerci
  • 21 Miha Zajc
  • 23 Deniz Türüç
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 9 Mevlüt Erdinç

Kırklarelispor

  • 13 İbrahim Demir
  • 2 Davut Babur
  • 3 Müslüm Aydoğan
  • 5 İbrahim Sürgülü
  • 23 Bahadir Çiloğlu
  • 7 Emre Balkı
  • 70 Yüksel Şişman
  • 6 Emre Keleşoğlu
  • 4 Caner Koca
  • 24 Mert Sinan Pekesen
  • 97 Hacı Ömer Doğru 13'

Yedekler

  • 54 Erten Ersu
  • 15 Serdar Aziz
  • 4 Mauricio Isla
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 17 Nabil Dirar
  • 7 Ozan Tufan
  • 24 Garry Rodrigues
  • 52 Muhammed Gümüşkaya
  • 94 Vedat Muriqi
  • 19 Allahyar Sayyadmanesh

Yedekler

  • 90 Umut Kaya
  • 33 Serkan Sözmen
  • 77 Yusuf Çelik
  • 72 Enis Çeliksu
  • 11 Deniz Ataç
  • 10 Görkem Bitin
  • 9 Malik Karaahmet
Takım
O
Av
P
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