  Fenerbahçe - Kırklarelispor Canlı Maç Anlatımı

20' Deniz Türüç sol kanattan çizgiye kadar indi, yaptığı orta Davut'a çarparak kornere çıktı.

19' Konuk ekip sağ kanattan Hacı Ömer ile geldi fakat topu kontrol etmekte zorlandılar ve kaybettiler.

18' Çeyrek dilimi geride bıraktığımız anlarda temponun çok yükselmediğini söylemek mümkün.

17' Falette derinlemesine bir pas göndererek topu Mevlüt ile buluşturmak istese de savunma araya girdi.

15' Fenerbahçe korneri paslaşarak kullandı ancak etkili olamadı.

15' Tolgay'ın pasında Tolga Ciğerci topu bekletmeden topuğu ile gönderdi ancak Kırklareli oyuncuları araya girdi ve topu kornere gönderdiler.

14' Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşunda top taca çıktı.

14' Sağ kanattan Mevlüt Erdinç'e doğru yapılan ortada Emre Keleşoğlu topu kafayla kornere gönderdi.

12' YAN AĞLAR! Mehmet Ekici'nin pasında ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun topun dibine girerek yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

11' İlk 10 dakika geride kalırken her iki takım da net bir gol pozisyonu üretemedi.

10' DİREK DİBİ! Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş direğin yanından dışarı gitti.

9' Mevlüt'ün pasında ceza sahasına giren Ferdi yerde kaldı ve faul bekledi fakat hakem Suat Arslanboğa oyunu devam ettirdi.

7' Falette geriden sağ kanattaki Ferdi'yi topla buluşturdu. Ferdi topu kontrol edemedi ve top dışarı çıktı.

6' Kırklarelispor'da Davut'un sağ kanattan içe doğru yaptığı ortada kaleci Harun devreye girerek topa sahip oldu ve eliyle hemen oyunu başlattı.

5' Zajc'ın ceza yayı içinde yaptığı vuruş direk dibinden dışarı çıktı.

4' Ev sahibi orta sahadan paslarla hücuma çıktı. Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışından çektiği şut kaleyi bulmadı.

2' Miha Zajc'ın pasında ceza sahasında Mevlüt Erdinç topla buluştu ancak savunma tehlikeyi önledi.

1' Fenerbahçe sol kanattan Deniz Türüç ile atağa çıktı ancak geri dönmek zorunda kaldılar.

1' İlk düdük geldi ve mücadele başladı.

Fenerbahçe XI: Harun, Deniz Türüç, Falette, Rami, Murat, Tolgay, Mehmet, Tolga, Zajc, Ferdi, Mevlüt

Kırklarelispor XI: İbrahim, Davut, Müslüm, İbrahim Sürgülü, Bahadır, Emre, Yüksel, Emre Balkı, Caner, Mert, Hacı Ömer

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 3-0 mağlup ettiği Kırklarelispor'u konuk ediyor.