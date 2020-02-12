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STADYUM:
Türk Telekom Stadyumu
HAKEM :
Yaşar Kemal Uğurlu Yaşar Kemal Uğurlu
MAÇ TARİH SAATİ:
12 Feb 2020 | 20:00 | şuan: 20:12
MÖ
Galatasaray
Fatih Terim
Alanyaspor
Erol Bulut
Galatasaray - Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Galatasaray
1
Fernando Muslera
22
Mariano
14
Martin Linnes
45
Marcao
15
Ryan Donk
89
Sofiane Feghouli
19
Ömer Bayram
99
Mario Lemina
20
Emre Akbaba
6
Jean Michael Seri
7
Adem Büyük
Alanyaspor
28
Jose Marafona
14
Baiano
44
Steven Caulker
21
Fabrice N'Sakala
31
Georgios Tzavellas
6
Ceyhun Gülselam
11
Tasos Bakasetas
26
Manolis Siopis
30
Djalma Campos
10
Junior Fernandes
99
Yacine Bammou
Yedekler
34
Okan Kocuk
2
Şener Özbayraklı
5
Ahmet Çalık
40
Emin Bayram
8
Selçuk İnan
10
Younes Belhanda
21
Jimmy Durmaz
48
Taylan Antalyalı
70
Henry Onyekuru
28
Jesse Sekidika
Yedekler
12
Cenk Gönen
17
Kaan Kanak
23
Welinton
35
Musa Çağıran
7
Efecan Karaca
8
Salih Uçan
25
Onur Bulut
77
Emircan Altıntaş
9
Papiss Cisse
19
Mustafa Pektemek
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.