SPOR
STADYUM: Medical Park Stadyumu HAKEM : Yaşar Kemal Uğurlu Yaşar Kemal Uğurlu MAÇ TARİH SAATİ: 03 Mar 2020 | 20:00 | şuan: 19:46
Trabzonspor
Trabzonspor
Hüseyin Çimşir
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Ersun Yanal
  Trabzonspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 16 Erce Kardeşler
  • 27 Manuel da Costa
  • 2 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 77 Filip Novak
  • 22 Gaston Campi
  • 8 Jose Sosa
  • 15 Badou Ndiaye
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 18 Caleb Ekuban
  • 11 Alexander Sörloth

Fenerbahçe

  • 98 Altay Bayındır
  • 4 Mauricio Isla
  • 2 Simon Falette
  • 8 Mehmet Ekici
  • 20 Luiz Gustavo
  • 14 Tolga Ciğerci
  • 7 Ozan Tufan
  • 23 Deniz Türüç
  • 25 Jailson
  • 10 Max Kruse
  • 94 Vedat Muriqi

Yedekler

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 23 Manoel
  • 33 Abdurrahim Dursun
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 90 Serkan Asan
  • 39 Atakan Gündüz
  • 6 Guilherme
  • 21 Doğan Erdoğan
  • 10 Abdülkadir Ömür
  • 45 Bilal Başacıkoğlu

Yedekler

  • 35 Harun Tekin
  • 54 Erten Ersu
  • 28 Murat Sağlam
  • 6 Tolgay Arslan
  • 21 Miha Zajc
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 9 Mevlüt Erdinç
  • 19 Allahyar Sayyadmanesh
Takım
O
Av
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Gol Krallığı
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