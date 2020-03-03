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STADYUM:
Medical Park Stadyumu
HAKEM :
Yaşar Kemal Uğurlu Yaşar Kemal Uğurlu
MAÇ TARİH SAATİ:
03 Mar 2020 | 20:00 | şuan: 19:46
MÖ
Trabzonspor
Hüseyin Çimşir
Fenerbahçe
Ersun Yanal
Trabzonspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Trabzonspor
16
Erce Kardeşler
27
Manuel da Costa
2
Kamil Ahmet Çörekçi
77
Filip Novak
22
Gaston Campi
8
Jose Sosa
15
Badou Ndiaye
61
Abdulkadir Parmak
9
Anthony Nwakaeme
18
Caleb Ekuban
11
Alexander Sörloth
Fenerbahçe
98
Altay Bayındır
4
Mauricio Isla
2
Simon Falette
8
Mehmet Ekici
20
Luiz Gustavo
14
Tolga Ciğerci
7
Ozan Tufan
23
Deniz Türüç
25
Jailson
10
Max Kruse
94
Vedat Muriqi
Yedekler
1
Uğurcan Çakır
23
Manoel
33
Abdurrahim Dursun
4
Hüseyin Türkmen
90
Serkan Asan
39
Atakan Gündüz
6
Guilherme
21
Doğan Erdoğan
10
Abdülkadir Ömür
45
Bilal Başacıkoğlu
Yedekler
35
Harun Tekin
54
Erten Ersu
28
Murat Sağlam
6
Tolgay Arslan
21
Miha Zajc
16
Ferdi Kadıoğlu
9
Mevlüt Erdinç
19
Allahyar Sayyadmanesh
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