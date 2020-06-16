  Fenerbahçe - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

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STADYUM:
Ülker Stadyumu
HAKEM :
Cüneyt Çakır Cüneyt Çakır
MAÇ TARİH SAATİ:
16 Jun 2020 | 20:45 | şuan: 19:51
MÖ
0
0
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Trabzonspor
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98
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.