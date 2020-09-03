  Türkiye - Macaristan Canlı Maç Anlatımı

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STADYUM:
Yeni 4 Eylül Stadyumu
HAKEM :
Artur Dias Artur Soares Dias
MAÇ TARİH SAATİ:
03 Sep 2020 | 21:45 | şuan: 21:16
MÖ
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