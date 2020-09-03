SPOR
STADYUM: Yeni 4 Eylül Stadyumu HAKEM : Artur Dias Artur Soares Dias MAÇ TARİH SAATİ: 03 Sep 2020 | 21:45 | şuan: 21:16
Türkiye
Türkiye
Şenol Güneş
Macaristan
Macaristan
Marco Rossi
  Türkiye - Macaristan Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Türkiye

  • 23 Uğurcan Çakır
  • 22 Kaan Ayhan
  • 4 Çağlar Söyüncü
  • 13 Umut Meraş
  • 15 Merih Demiral
  • 18 Mert Müldür
  • 19 Emre Kılınç
  • 10 Hakan Çalhanoğlu
  • 8 Mert Hakan Yandaş
  • 17 Burak Yılmaz
  • 7 Ahmed Kutucu

Macaristan

  • 1 Peter Gulacsi
  • 5 Attila Fiola
  • 6 Willi Orban
  • 2 Adam Lang
  • 4 Attila Szalai
  • 11 Filip Holender
  • 18 David Siger
  • 8 Adam Nagy
  • 20 Roland Sallai
  • 10 Dominik Szoboszlai
  • 9 Adam Szalai

Yedekler

  • 1 Mert Günok
  • 12 Gökhan Akkan
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 2 Zeki Çelik
  • 20 Ozan Kabak
  • 14 Mahmut Tekdemir
  • 5 Okay Yokuşlu
  • 21 İrfan Can Kahveci
  • 6 Ozan Tufan
  • 11 Yusuf Yazıcı
  • 16 Orkun Kökçü
  • 9 Kenan Karaman

Yedekler

  • 22 Adam Kovacsik
  • 12 Denes Dibusz
  • 3 Akos Kecskes
  • 16 Mate Patkai
  • 13 Zsolt Kalmar
  • 19 Tamas Cseri
  • 21 Adrian Szöke
  • 17 Andras Schafer
  • 7 Krisztian Simon
  • 23 Nemanja Nikolics
  • 15 Benjamin Babati
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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