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STADYUM:
Stadion Rajko Mitic (FK Crvena Zvezda)
HAKEM :
Aleksei Kulbakov Aleksei Kulbakov
MAÇ TARİH SAATİ:
06 Sep 2020 | 21:45 | şuan: 21:21
MÖ
Sırbistan
Ljubisa Tumbakovic
Türkiye
Şenol Güneş
Sırbistan - Türkiye Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Sırbistan
12
Predrag Rajkovic
11
Aleksandar Kolarov
4
Nikola Milenkovic
2
Starhinja Pavlovic
8
Nemanja Gudelj
10
Dusan Tadic
20
Darko Lazovic
6
Nemanja Maksimovic
9
Aleksandar Mitrovic
17
Filip Kostic
7
Nemanja Radonjic
Türkiye
1
Mert Günok
3
Hasan Ali Kaldırım
4
Çağlar Söyüncü
2
Zeki Çelik
20
Ozan Kabak
14
Mahmut Tekdemir
6
Ozan Tufan
11
Yusuf Yazıcı
8
Orkun Kökçü
16
Enes Ünal
9
Kenan Karaman
Yedekler
23
Emil Rockov
1
Marko Dmitrovic
3
Filip Mladenovic
13
Stefan Mitrovic
22
Adem Ljajic
19
Danijel Aleksic
14
Mijat Gacinovic
21
Filip Djuricic
5
Marko Grujic
16
Djordje Despotovic
18
Luka Jovic
15
Dusan Vlahovic
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12
Gökhan Akkan
23
Uğurcan Çakır
22
Kaan Ayhan
13
Umut Meraş
18
Nazım Sangare
15
Merih Demiral
19
Efecan Karaca
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