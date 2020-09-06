SPOR
STADYUM: Stadion Rajko Mitic (FK Crvena Zvezda) HAKEM : Aleksei Kulbakov Aleksei Kulbakov MAÇ TARİH SAATİ: 06 Sep 2020 | 21:45 | şuan: 21:21
Sırbistan
Sırbistan
Ljubisa Tumbakovic
Türkiye
Türkiye
Şenol Güneş
  Sırbistan - Türkiye Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Sırbistan

  • 12 Predrag Rajkovic
  • 11 Aleksandar Kolarov
  • 4 Nikola Milenkovic
  • 2 Starhinja Pavlovic
  • 8 Nemanja Gudelj
  • 10 Dusan Tadic
  • 20 Darko Lazovic
  • 6 Nemanja Maksimovic
  • 9 Aleksandar Mitrovic
  • 17 Filip Kostic
  • 7 Nemanja Radonjic

Türkiye

  • 1 Mert Günok
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 4 Çağlar Söyüncü
  • 2 Zeki Çelik
  • 20 Ozan Kabak
  • 14 Mahmut Tekdemir
  • 6 Ozan Tufan
  • 11 Yusuf Yazıcı
  • 8 Orkun Kökçü
  • 16 Enes Ünal
  • 9 Kenan Karaman

Yedekler

  • 23 Emil Rockov
  • 1 Marko Dmitrovic
  • 3 Filip Mladenovic
  • 13 Stefan Mitrovic
  • 22 Adem Ljajic
  • 19 Danijel Aleksic
  • 14 Mijat Gacinovic
  • 21 Filip Djuricic
  • 5 Marko Grujic
  • 16 Djordje Despotovic
  • 18 Luka Jovic
  • 15 Dusan Vlahovic

Yedekler

  • 12 Gökhan Akkan
  • 23 Uğurcan Çakır
  • 22 Kaan Ayhan
  • 13 Umut Meraş
  • 18 Nazım Sangare
  • 15 Merih Demiral
  • 19 Efecan Karaca
  • 5 Okay Yokuşlu
  • 10 Hakan Çalhanoğlu
  • 21 İrfan Can Kahveci
  • 7 Cengiz Ünder
  • 17 Burak Yılmaz
Takım
O
Av
P
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