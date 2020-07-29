  Trabzonspor - Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı

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3'
Alanyaspor'da Ceyhun'un sağ kanattan yerden yaptığı ortasını Trabzonspor savunması karşıladı.
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2'
Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunu kaleci Marafona yumruklarıyla uzaklaştırdı.
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1'
Karşılaşma Trabzonspor'un santra vuruşuyla başladı.
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1'
Maçın ilk köşe vuruşunu sol kanattan Trabzonspor kullanacak.
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Trabzonspor, yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyerek finale ulaşmıştı.
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İyi akşamlar! Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Final maçının canlı anlatımıyla birlikte sizlerleyiz!
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Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
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Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Guilherme, Sörloth
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Başarılı bir sezonu geride bırakan ve ligi 5. sırada tamamlayan Alanyaspor ise kupayı ilk defa müzesine götürüp gelecek sezon Avrupa Ligi'nde yer almak istiyor.
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Alanyaspor ise Antalyaspor'u saf dışı bırakıp adını finale yazdırmıştı.
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Bordo-mavililer, kaçan Süper Lig şampiyonluğunu Türkiye Kupası'nı kazanarak telafi etmek amacında.
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Alanyaspor'un 11'i: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Efecan, Siopis, Bakasetas, Fernandes, Cisse