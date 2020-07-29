SPOR
STADYUM: Atatürk Olimpiyat HAKEM : Ali Palabıyık Ali Palabıyık MAÇ TARİH SAATİ: 29 Jul 2020 | 21:00 | şuan: 21:40
4'
0 0
Trabzonspor
Trabzonspor
Eddie Newton
Alanyaspor
Alanyaspor
Erol Bulut
  Trabzonspor - Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı
  • 3'
    Alanyaspor'da Ceyhun'un sağ kanattan yerden yaptığı ortasını Trabzonspor savunması karşıladı.
  • 2'
    Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunu kaleci Marafona yumruklarıyla uzaklaştırdı.
  • 1'
    Karşılaşma Trabzonspor'un santra vuruşuyla başladı.
  • 1'
    Maçın ilk köşe vuruşunu sol kanattan Trabzonspor kullanacak.
  • Trabzonspor, yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyerek finale ulaşmıştı.
  • İyi akşamlar! Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Final maçının canlı anlatımıyla birlikte sizlerleyiz!
  • Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
  • Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Guilherme, Sörloth
  • Başarılı bir sezonu geride bırakan ve ligi 5. sırada tamamlayan Alanyaspor ise kupayı ilk defa müzesine götürüp gelecek sezon Avrupa Ligi'nde yer almak istiyor.
  • Alanyaspor ise Antalyaspor'u saf dışı bırakıp adını finale yazdırmıştı.
  • Bordo-mavililer, kaçan Süper Lig şampiyonluğunu Türkiye Kupası'nı kazanarak telafi etmek amacında.
  • Alanyaspor'un 11'i: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Efecan, Siopis, Bakasetas, Fernandes, Cisse
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 47 Joao Pereira
  • 77 Filip Novak
  • 22 Gaston Campi
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 8 Jose Sosa
  • 6 Guilherme
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 10 Abdülkadir Ömür
  • 18 Caleb Ekuban
  • 11 Alexander Sörloth

Alanyaspor

  • 28 Jose Marafona
  • 44 Steven Caulker
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 24 Juanfran
  • 31 Georgios Tzavellas
  • 6 Ceyhun Gülselam
  • 7 Efecan Karaca
  • 11 Tasos Bakasetas
  • 26 Manolis Siopis
  • 9 Papiss Cisse
  • 10 Junior Fernandes

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 27 Manuel da Costa
  • 2 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 5 Majid Hosseini
  • 90 Serkan Asan
  • 15 Badou Ndiaye
  • 21 Doğan Erdoğan
  • 20 Yusuf Sarı
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 45 Bilal Başacıkoğlu

Yedekler

  • 12 Cenk Gönen
  • 14 Baiano
  • 17 Kaan Kanak
  • 23 Welinton
  • 53 Lokman Gör
  • 35 Musa Çağıran
  • 8 Salih Uçan
  • 25 Onur Bulut
  • 77 Emircan Altıntaş
  • 19 Mustafa Pektemek
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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