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STADYUM:
Toumba
HAKEM :
Daniele Doveri Daniele Doveri
MAÇ TARİH SAATİ:
25 Aug 2020 | 21:00 | şuan: 20:34
MÖ
PAOK
Abel Ferreira
Beşiktaş
Sergen Yalçın
PAOK - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
PAOK
88
Zivko Zivkovic
5
Fernando Varela
4
Sverrir Ingi Ingason
2
Rodrigo
23
Dimitris Giannoulis
49
Ioannis Michailidis
7
Omar El Kaddouri
22
Stefan Schwab
10
Dimitrios Pelkas
47
Chuba Akpom
11
Christos Tzolis
Beşiktaş
30
Ersin Destanoğlu
23
Welinton
24
Domagoj Vida
21
Fabrice N'Sakala
13
Atiba Hutchinson
77
Jeremain Lens
20
Necip Uysal
7
Kevin N'Koudou
11
Tyler Boyd
43
Bernard Mensah
17
Cyle Larin
Yedekler
31
Alexandros Paschalakis
15
Jose Angel Crespo
21
Diego Biseswar
24
Anderson Esiti
9
Karol Swiderski
18
Dimitris Limnios
98
Leo Jaba
Yedekler
97
Utku Yuvakuran
3
Enzo Roco
33
Rıdvan Yılmaz
10
Oğuzhan Özyakup
26
Dorukhan Toköz
8
Umut Nayir
9
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.