SPOR
STADYUM: Toumba HAKEM : Daniele Doveri Daniele Doveri MAÇ TARİH SAATİ: 25 Aug 2020 | 21:00 | şuan: 20:34
PAOK
PAOK
Abel Ferreira
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
  PAOK - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

PAOK

  • 88 Zivko Zivkovic
  • 5 Fernando Varela
  • 4 Sverrir Ingi Ingason
  • 2 Rodrigo
  • 23 Dimitris Giannoulis
  • 49 Ioannis Michailidis
  • 7 Omar El Kaddouri
  • 22 Stefan Schwab
  • 10 Dimitrios Pelkas
  • 47 Chuba Akpom
  • 11 Christos Tzolis

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 23 Welinton
  • 24 Domagoj Vida
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 77 Jeremain Lens
  • 20 Necip Uysal
  • 7 Kevin N'Koudou
  • 11 Tyler Boyd
  • 43 Bernard Mensah
  • 17 Cyle Larin

Yedekler

  • 31 Alexandros Paschalakis
  • 15 Jose Angel Crespo
  • 21 Diego Biseswar
  • 24 Anderson Esiti
  • 9 Karol Swiderski
  • 18 Dimitris Limnios
  • 98 Leo Jaba

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 3 Enzo Roco
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 8 Umut Nayir
  • 9 Güven Yalçın
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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