SPOR
STADYUM: Çaykur Didi Stadyumu HAKEM : Arda Kardeşler Arda Kardeşler MAÇ TARİH SAATİ: 11 Sep 2020 | 20:00 | şuan: 19:11
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor
Stjepan Tomas
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Erol Bulut
  Çaykur Rizespor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Çaykur Rizespor

  • 25 Gökhan Akkan
  • 55 Mykola Moroziuk
  • 15 Selim Ay
  • 53 Dario Melnjak
  • 3 Dimitris Chatziisaias
  • 5 Abdullah Durak
  • 8 Fabricio Baiano
  • 44 Amedej Vetrih
  • 10 Fernando Boldrin
  • 21 Milan Skoda
  • 18 Braian Samudio

Fenerbahçe

  • 1 Altay Bayındır
  • 77 Gökhan Gönül
  • 88 Caner Erkin
  • 4 Serdar Aziz
  • 32 Zanka
  • 20 Luiz Gustavo
  • 6 Tolga Ciğerci
  • 23 Deniz Türüç
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 22 Michael Frey
  • 27 Mame Thiam

Yedekler

  • 30 Zafer Görgen
  • 35 Alberk Koç
  • 77 Orhan Ovacıklı
  • 29 Burak Albayrak
  • 11 Tunay Torun
  • 6 Yasin Pehlivan
  • 17 Konrad Michalak
  • 7 Loic Remy
  • 70 Nadir Çiftçi
  • 9 Kemal Rüzgar

Yedekler

  • 15 Harun Tekin
  • 18 Sadık Çiftpınar
  • 3 Mauricio Lemos
  • 5 Jose Sosa
  • 17 Nabil Dirar
  • 7 Ozan Tufan
  • 11 Garry Rodrigues
  • 29 Sinan Gümüş
  • 25 Jailson
  • 13 Enner Valencia
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Gol Krallığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.