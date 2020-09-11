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STADYUM:
Çaykur Didi Stadyumu
HAKEM :
Arda Kardeşler Arda Kardeşler
MAÇ TARİH SAATİ:
11 Sep 2020 | 20:00 | şuan: 19:11
MÖ
Çaykur Rizespor
Stjepan Tomas
Fenerbahçe
Erol Bulut
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Çaykur Rizespor
25
Gökhan Akkan
55
Mykola Moroziuk
15
Selim Ay
53
Dario Melnjak
3
Dimitris Chatziisaias
5
Abdullah Durak
8
Fabricio Baiano
44
Amedej Vetrih
10
Fernando Boldrin
21
Milan Skoda
18
Braian Samudio
Fenerbahçe
1
Altay Bayındır
77
Gökhan Gönül
88
Caner Erkin
4
Serdar Aziz
32
Zanka
20
Luiz Gustavo
6
Tolga Ciğerci
23
Deniz Türüç
16
Ferdi Kadıoğlu
22
Michael Frey
27
Mame Thiam
Yedekler
30
Zafer Görgen
35
Alberk Koç
77
Orhan Ovacıklı
29
Burak Albayrak
11
Tunay Torun
6
Yasin Pehlivan
17
Konrad Michalak
7
Loic Remy
70
Nadir Çiftçi
9
Kemal Rüzgar
Yedekler
15
Harun Tekin
18
Sadık Çiftpınar
3
Mauricio Lemos
5
Jose Sosa
17
Nabil Dirar
7
Ozan Tufan
11
Garry Rodrigues
29
Sinan Gümüş
25
Jailson
13
Enner Valencia
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.