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STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Bahattin Şimşek Bahattin Şimşek MAÇ TARİH SAATİ: 12 Sep 2020 | 20:00 | şuan: 19:09
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
Gaziantep FK
Gaziantep FK
Marius Sumudica
  Galatasaray - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 99 Fatih Öztürk
  • 3 Omar Elabdellaoui
  • 45 Marcao
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 27 Christian Luyindama
  • 66 Arda Turan
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 10 Younes Belhanda
  • 54 Emre Kılınç
  • 4 Taylan Antalyalı
  • 9 Radamel Falcao

Gaziantep FK

  • 1 Günay Güvenç
  • 76 Jean Armel Kana-Biyik
  • 3 Papy Djilobodji
  • 13 Junior Morais
  • 17 Oğuz Ceylan
  • 7 Kenan Özer
  • 11 Güray Vural
  • 28 Andre Sousa
  • 44 Alexandru Maxim
  • 5 Kubilay Aktaş
  • 9 Andre

Yedekler

  • 34 Okan Kocuk
  • 14 Martin Linnes
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 40 Emin Bayram
  • 8 Ryan Babel
  • 15 Ryan Donk
  • 19 Ömer Bayram
  • 21 Jimmy Durmaz
  • 90 Mbaye Diagne
  • 80 Ali Yavuz Kol

Yedekler

  • 25 Çağlar Şahin Akbaba
  • 71 Mustafa Bozan
  • 16 Pawel Olkowski
  • 4 Ulaş Zengin
  • 77 Enver Cenk Şahin
  • 88 Furkan Soyalp
  • 20 Zvonimir Kozulj
  • 55 Abdul-Aziz Tetteh
  • 8 Jefferson
  • 10 Muhammet Demir
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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