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STADYUM:
Türk Telekom Stadyumu
HAKEM :
Bahattin Şimşek Bahattin Şimşek
MAÇ TARİH SAATİ:
12 Sep 2020 | 20:00 | şuan: 19:09
MÖ
Galatasaray
Fatih Terim
Gaziantep FK
Marius Sumudica
Galatasaray - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Galatasaray
99
Fatih Öztürk
3
Omar Elabdellaoui
45
Marcao
36
Marcelo Saracchi
27
Christian Luyindama
66
Arda Turan
89
Sofiane Feghouli
10
Younes Belhanda
54
Emre Kılınç
4
Taylan Antalyalı
9
Radamel Falcao
Gaziantep FK
1
Günay Güvenç
76
Jean Armel Kana-Biyik
3
Papy Djilobodji
13
Junior Morais
17
Oğuz Ceylan
7
Kenan Özer
11
Güray Vural
28
Andre Sousa
44
Alexandru Maxim
5
Kubilay Aktaş
9
Andre
Yedekler
34
Okan Kocuk
14
Martin Linnes
2
Şener Özbayraklı
40
Emin Bayram
8
Ryan Babel
15
Ryan Donk
19
Ömer Bayram
21
Jimmy Durmaz
90
Mbaye Diagne
80
Ali Yavuz Kol
Yedekler
25
Çağlar Şahin Akbaba
71
Mustafa Bozan
16
Pawel Olkowski
4
Ulaş Zengin
77
Enver Cenk Şahin
88
Furkan Soyalp
20
Zvonimir Kozulj
55
Abdul-Aziz Tetteh
8
Jefferson
10
Muhammet Demir
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.