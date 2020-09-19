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STADYUM:
Vodafone Park
HAKEM :
Halil Umut Meler Halil Umut Meler
MAÇ TARİH SAATİ:
19 Sep 2020 | 19:00 | şuan: 18:28
MÖ
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Antalyaspor
Tamer Tuna
Beşiktaş - Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Beşiktaş
30
Ersin Destanoğlu
23
Welinton
24
Domagoj Vida
21
Fabrice N'Sakala
13
Atiba Hutchinson
20
Necip Uysal
26
Dorukhan Toköz
11
Tyler Boyd
43
Bernard Mensah
17
Cyle Larin
19
Ajdin Hasic
Antalyaspor
25
Ruud Boffin
6
Eren Albayrak
13
Fedor Kudryashov
89
Veysel Sarı
88
Hakan Özmert
8
Nuri Şahin
16
Fredy
23
Amilton
7
Doğukan Sinik
77
Bünyamin Balcı
18
Adis Jahovic
Yedekler
97
Utku Yuvakuran
4
Francisco Montero
33
Rıdvan Yılmaz
12
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.