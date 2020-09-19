SPOR
STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Halil Umut Meler Halil Umut Meler MAÇ TARİH SAATİ: 19 Sep 2020 | 19:00 | şuan: 18:28
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Antalyaspor
Antalyaspor
Tamer Tuna
  Beşiktaş - Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 23 Welinton
  • 24 Domagoj Vida
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 20 Necip Uysal
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 11 Tyler Boyd
  • 43 Bernard Mensah
  • 17 Cyle Larin
  • 19 Ajdin Hasic

Antalyaspor

  • 25 Ruud Boffin
  • 6 Eren Albayrak
  • 13 Fedor Kudryashov
  • 89 Veysel Sarı
  • 88 Hakan Özmert
  • 8 Nuri Şahin
  • 16 Fredy
  • 23 Amilton
  • 7 Doğukan Sinik
  • 77 Bünyamin Balcı
  • 18 Adis Jahovic

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 4 Francisco Montero
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 12 Erdoğan Kaya
  • 77 Jeremain Lens
  • 22 Adem Ljajic
  • 27 Atakan Üner
  • 41 Kartal Yılmaz
  • 8 Umut Nayir
  • 9 Güven Yalçın

Yedekler

  • 35 Ferhat Kaplan
  • 2 Ersan Gülüm
  • 9 Sidney Sam
  • 19 Ufuk Akyol
  • 22 Harun Alpsoy
  • 41 Gökdeniz Bayrakdar
  • 28 Omar Imeri
  • 10 Lukas Podolski
  • 11 Dever Orgill
  • 12 Paul Mukairu
Takım
O
Av
P
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