  MKE Ankaragücü - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

9' Orta yuvarlakta Josef De Souza tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.

7' Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

7' Stelios Kitsiou – Josef De Souza mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Beşiktaş lehine faul kararı veriyor.

6' Emre Güral rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

4' Vincent Aboubakar, penaltı noktası çevresinde Torgeir Borven tarafından faule maruz kalıyor.

4' Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ersin Destanoğlu geçiyor.

3' MKE Ankaragücü takımından Endri Cekici sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

3' Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu MKE Ankaragücü adına Endri Cekici kullanacak.

3' MKE Ankaragücü, Endri Cekici ile köşe vuruşu kullanıyor.

2' Emre Güral ile MKE Ankaragücü takımı köşe vuruşu kullanacak.

2' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Emre Güral ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

2' Beşiktaş takımında Valentin Rosier faul yapıyor.

1' İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

1' Zvonimir Sarlija, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Bernard Mensah tarafından faule maruz kalıyor.

1' Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu MKE Ankaragücü adına Zvonimir Sarlija kullanacak.