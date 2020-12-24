SPOR
STADYUM: Eryaman Stadyumu HAKEM : Halis Özkahya Halis Özkahya MAÇ TARİH SAATİ: 24 Dec 2020 | 19:00 | şuan: 19:10
10'
0 0
MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü
Mustafa Dalcı
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
  MKE Ankaragücü - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  • 9'
    Orta yuvarlakta Josef De Souza tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.
  • 7'
    Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
  • 7'
    Stelios Kitsiou – Josef De Souza mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Beşiktaş lehine faul kararı veriyor.
  • 6'
    Emre Güral rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 4'
    Vincent Aboubakar, penaltı noktası çevresinde Torgeir Borven tarafından faule maruz kalıyor.
  • 4'
    Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ersin Destanoğlu geçiyor.
  • 3'
    MKE Ankaragücü takımından Endri Cekici sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 3'
    Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu MKE Ankaragücü adına Endri Cekici kullanacak.
  • 3'
    MKE Ankaragücü, Endri Cekici ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 2'
    Emre Güral ile MKE Ankaragücü takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 2'
    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Emre Güral ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 2'
    Beşiktaş takımında Valentin Rosier faul yapıyor.
  • 1'
    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
  • 1'
    Zvonimir Sarlija, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Bernard Mensah tarafından faule maruz kalıyor.
  • 1'
    Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu MKE Ankaragücü adına Zvonimir Sarlija kullanacak.
  • 1'
    MKE Ankaragücü takımından Saba Lobjanidze çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
  Takım Kadroları

MKE Ankaragücü

  • 25 Ricardo
  • 8 Tiago Pinto
  • 70 Stelios Kitsiou
  • 50 Zvonimir Sarlija
  • 35 Daniel Lukasik
  • 88 Endri Çekiçi
  • 11 Saba Lobzhanidze
  • 6 Atakan Çankaya
  • 42 Idriz Voca
  • 22 Torgeir Börven
  • 77 Emre Güral

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 23 Welinton
  • 24 Domagoj Vida
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 5 Josef de Souza
  • 18 Rachid Ghezzal
  • 43 Bernard Mensah
  • 2 Valentin Rosier
  • 14 Vincent Aboubakar
  • 17 Cyle Larin

Yedekler

  • 1 Korcan Çelikay
  • 89 Atila Turan
  • 19 Cebrail Karayel
  • 4 Erdi Dikmen
  • 10 Orkan Çınar
  • 14 Assane Diousse
  • 18 Şahverdi Çetin
  • 28 Joseph Paintsil
  • 17 Ender Aygören
  • 9 Jonathan Bolingi

Yedekler

  • 61 Emre Bilgin
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 4 Francisco Montero
  • 20 Necip Uysal
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 7 Kevin N'Koudou
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 27 Atakan Üner
  • 41 Kartal Yılmaz
  • 9 Güven Yalçın
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Gol Krallığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.