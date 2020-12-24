  MKE Ankaragücü - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

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9'
Orta yuvarlakta Josef De Souza tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.
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7'
Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
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7'
Stelios Kitsiou – Josef De Souza mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Beşiktaş lehine faul kararı veriyor.
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6'
Emre Güral rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
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4'
Vincent Aboubakar, penaltı noktası çevresinde Torgeir Borven tarafından faule maruz kalıyor.
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4'
Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ersin Destanoğlu geçiyor.
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3'
MKE Ankaragücü takımından Endri Cekici sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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3'
Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu MKE Ankaragücü adına Endri Cekici kullanacak.
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3'
MKE Ankaragücü, Endri Cekici ile köşe vuruşu kullanıyor.
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2'
Emre Güral ile MKE Ankaragücü takımı köşe vuruşu kullanacak.
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2'
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Emre Güral ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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2'
Beşiktaş takımında Valentin Rosier faul yapıyor.
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1'
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
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1'
Zvonimir Sarlija, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Bernard Mensah tarafından faule maruz kalıyor.
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1'
Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu MKE Ankaragücü adına Zvonimir Sarlija kullanacak.
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1'
MKE Ankaragücü takımından Saba Lobjanidze çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.