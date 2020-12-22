SPOR
STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Mete Kalkavan Mete Kalkavan MAÇ TARİH SAATİ: 22 Dec 2020 | 19:00 | şuan: 18:28
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
Göztepe
Göztepe
İlhan Palut
  Galatasaray - Göztepe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 34 Okan Kocuk
  • 3 Omar Elabdellaoui
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 27 Christian Luyindama
  • 66 Arda Turan
  • 15 Ryan Donk
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 10 Younes Belhanda
  • 54 Emre Kılınç
  • 4 Taylan Antalyalı
  • 90 Mbaye Diagne

Göztepe

  • 16 Balazs Megyeri
  • 20 Lamine Gassama
  • 33 Atınç Nukan
  • 41 Berkan Emir
  • 3 Marko Mihojevic
  • 8 Soner Aydoğdu
  • 30 Yalçın Kayan
  • 60 Obinna Nwobodo
  • 11 Zlatko Tripic
  • 7 Halil Akbunar
  • 9 Cherif Ndiaye

Yedekler

  • 56 Kerem Yusuf Ersunar
  • 14 Martin Linnes
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 40 Emin Bayram
  • 19 Ömer Bayram
  • 20 Emre Akbaba
  • 63 Bartuğ Elmaz
  • 17 Oğulcan Çağlayan
  • 77 Jesse Sekidika
  • 80 Ali Yavuz Kol

Yedekler

  • 13 Arda Özçimen
  • 68 Dzenan Burekovic
  • 4 Titi
  • 10 Marcio Mossoro
  • 53 Tolga Topaloğlu
  • 27 Yılmaz Basravi
  • 90 Efe Binici
  • 23 Tibet Öniz
  • 99 Stefano Napoleoni
  • 66 Burak Süleyman
Takım
O
Av
P
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