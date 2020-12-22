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STADYUM:
Türk Telekom Stadyumu
HAKEM :
Mete Kalkavan Mete Kalkavan
MAÇ TARİH SAATİ:
22 Dec 2020 | 19:00 | şuan: 18:28
MÖ
Galatasaray
Fatih Terim
Göztepe
İlhan Palut
Galatasaray - Göztepe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Galatasaray
34
Okan Kocuk
3
Omar Elabdellaoui
36
Marcelo Saracchi
27
Christian Luyindama
66
Arda Turan
15
Ryan Donk
89
Sofiane Feghouli
10
Younes Belhanda
54
Emre Kılınç
4
Taylan Antalyalı
90
Mbaye Diagne
Göztepe
16
Balazs Megyeri
20
Lamine Gassama
33
Atınç Nukan
41
Berkan Emir
3
Marko Mihojevic
8
Soner Aydoğdu
30
Yalçın Kayan
60
Obinna Nwobodo
11
Zlatko Tripic
7
Halil Akbunar
9
Cherif Ndiaye
Yedekler
56
Kerem Yusuf Ersunar
14
Martin Linnes
2
Şener Özbayraklı
40
Emin Bayram
19
Ömer Bayram
20
Emre Akbaba
63
Bartuğ Elmaz
17
Oğulcan Çağlayan
77
Jesse Sekidika
80
Ali Yavuz Kol
Yedekler
13
Arda Özçimen
68
Dzenan Burekovic
4
Titi
10
Marcio Mossoro
53
Tolga Topaloğlu
27
Yılmaz Basravi
90
Efe Binici
23
Tibet Öniz
99
Stefano Napoleoni
66
Burak Süleyman
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.