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STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Bahattin Şimşek Bahattin Şimşek MAÇ TARİH SAATİ: 23 Dec 2020 | 19:00 | şuan: 18:26
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Erol Bulut
Başakşehir FK
Başakşehir FK
Okan Buruk
  Fenerbahçe - Başakşehir FK Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 1 Altay Bayındır
  • 88 Caner Erkin
  • 4 Serdar Aziz
  • 37 Filip Novak
  • 26 Marcel Tisserand
  • 35 Nazım Sangare
  • 20 Luiz Gustavo
  • 8 Mert Hakan Yandaş
  • 29 Sinan Gümüş
  • 27 Mame Thiam
  • 99 Kemal Ademi

Başakşehir FK

  • 1 Volkan Babacan
  • 37 Martin Skrtel
  • 4 Rafael
  • 6 Alexandru Epureanu
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 21 Mahmut Tekdemir
  • 8 Danijel Aleksic
  • 11 Nacer Chadli
  • 17 İrfan Can Kahveci
  • 23 Deniz Türüç
  • 27 Enzo Crivelli

Yedekler

  • 15 Harun Tekin
  • 77 Gökhan Gönül
  • 18 Sadık Çiftpınar
  • 5 Jose Sosa
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 30 Ömer Faruk Beyaz
  • 33 Fatih Yiğit Şanlitürk
  • 9 Papiss Cisse
  • 57 Eyüp Akcan
  • 70 Serhat Ahmetoğlu

Yedekler

  • 13 Ahmet Kıvanç
  • 26 Carlos Ponck
  • 88 Cemali Sertel
  • 5 Mehmet Topal
  • 20 Giuliano
  • 7 Edin Visca
  • 29 Kerim Frei
  • 14 Azubuike Okechukwu
  • 10 Berkay Özcan
  • 22 Fredrik Gulbrandsen
Takım
O
Av
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Gol Krallığı
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