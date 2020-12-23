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STADYUM:
Ülker Stadyumu
HAKEM :
Bahattin Şimşek Bahattin Şimşek
MAÇ TARİH SAATİ:
23 Dec 2020 | 19:00 | şuan: 18:26
MÖ
Fenerbahçe
Erol Bulut
Başakşehir FK
Okan Buruk
Fenerbahçe - Başakşehir FK Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Fenerbahçe
1
Altay Bayındır
88
Caner Erkin
4
Serdar Aziz
37
Filip Novak
26
Marcel Tisserand
35
Nazım Sangare
20
Luiz Gustavo
8
Mert Hakan Yandaş
29
Sinan Gümüş
27
Mame Thiam
99
Kemal Ademi
Başakşehir FK
1
Volkan Babacan
37
Martin Skrtel
4
Rafael
6
Alexandru Epureanu
3
Hasan Ali Kaldırım
21
Mahmut Tekdemir
8
Danijel Aleksic
11
Nacer Chadli
17
İrfan Can Kahveci
23
Deniz Türüç
27
Enzo Crivelli
Yedekler
15
Harun Tekin
77
Gökhan Gönül
18
Sadık Çiftpınar
5
Jose Sosa
16
Ferdi Kadıoğlu
30
Ömer Faruk Beyaz
33
Fatih Yiğit Şanlitürk
9
Papiss Cisse
57
Eyüp Akcan
70
Serhat Ahmetoğlu
Yedekler
13
Ahmet Kıvanç
26
Carlos Ponck
88
Cemali Sertel
5
Mehmet Topal
20
Giuliano
7
Edin Visca
29
Kerim Frei
14
Azubuike Okechukwu
10
Berkay Özcan
22
Fredrik Gulbrandsen
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.