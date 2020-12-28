SPOR
STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Arda Kardeşler Arda Kardeşler MAÇ TARİH SAATİ: 28 Dec 2020 | 19:00 | şuan: 18:15
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Sivasspor
Sivasspor
Rıza Çalımbay
  Beşiktaş - Sivasspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 23 Welinton
  • 24 Domagoj Vida
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 20 Necip Uysal
  • 18 Rachid Ghezzal
  • 7 Kevin N'Koudou
  • 43 Bernard Mensah
  • 2 Valentin Rosier
  • 9 Güven Yalçın

Sivasspor

  • 30 Mamadou Samassa
  • 88 Caner Osmanpaşa
  • 3 Uğur Çiftçi
  • 4 Aaron Appindangoye
  • 87 Marcelo Goiano
  • 37 Hakan Arslan
  • 8 Robin Yalçın
  • 76 Faycal Fajr
  • 17 Erdoğan Yeşilyurt
  • 9 Mustapha Yatabare
  • 7 Max Gradel

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 4 Francisco Montero
  • 46 Serdar Saatçı
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 27 Atakan Üner
  • 41 Kartal Yılmaz
  • 17 Cyle Larin
  • 19 Ajdin Hasic

Yedekler

  • 35 Ali Şaşal Vural
  • 25 Muammer Yıldırım
  • 58 Ziya Erdal
  • 10 Yasin Öztekin
  • 6 Claudemir
  • 5 Isaac Cofie
  • 11 Jorge Felix
  • 2 Arouna Kone
  • 80 Olarenwaju Kayode
  • 29 Casimir Ninga
Takım
O
Av
P
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