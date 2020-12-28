HABER
SPOR
FİNANS
VİDEO
YEMEK
OYUN
KADIN
MAGAZİN
TREND
SİNEMA
EĞİTİM
TÜMÜ
HESABIM
ABONELİK
ÜYE GİRİŞİ
MYNET ANASAYFA
HABER
SPOR
FİNANS
VİDEO
YEMEK
OYUN
KADIN
MAGAZİN
TREND
SİNEMA
EĞİTİM
EMAIL
ASTROLOJİ
HAVA DURUMU
GALERİ
CEVAPLAR
MMO
MOBİL
YURT HABER
PROSERVİS
KORONAVİRÜS HARİTASI
Mynet Facebook
Mynet Twitter
Mynet Instagram
İLETİŞİM
-
KURUMSAL
-
YARDIM
-
ÜYELİK
-
YASAL UYARI
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.
SPOR
Futbol
Basketbol
Diğer Sporlar
Canlı Anlatım
Puan Durumu & Fikstür
CANLI
Spor Toto Süper Lig
TFF 1. Lig
Ziraat Türkiye Kupası
Şampiyonlar Ligi
UEFA Ligi
Avrupadan Futbol
Milli Takımlar
STADYUM:
Vodafone Park
HAKEM :
Arda Kardeşler Arda Kardeşler
MAÇ TARİH SAATİ:
28 Dec 2020 | 19:00 | şuan: 18:15
MÖ
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Sivasspor
Rıza Çalımbay
Beşiktaş - Sivasspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Beşiktaş
30
Ersin Destanoğlu
23
Welinton
24
Domagoj Vida
33
Rıdvan Yılmaz
13
Atiba Hutchinson
20
Necip Uysal
18
Rachid Ghezzal
7
Kevin N'Koudou
43
Bernard Mensah
2
Valentin Rosier
9
Güven Yalçın
Sivasspor
30
Mamadou Samassa
88
Caner Osmanpaşa
3
Uğur Çiftçi
4
Aaron Appindangoye
87
Marcelo Goiano
37
Hakan Arslan
8
Robin Yalçın
76
Faycal Fajr
17
Erdoğan Yeşilyurt
9
Mustapha Yatabare
7
Max Gradel
Yedekler
97
Utku Yuvakuran
21
Fabrice N'Sakala
4
Francisco Montero
46
Serdar Saatçı
10
Oğuzhan Özyakup
26
Dorukhan Toköz
27
Atakan Üner
41
Kartal Yılmaz
17
Cyle Larin
19
Ajdin Hasic
Yedekler
35
Ali Şaşal Vural
25
Muammer Yıldırım
58
Ziya Erdal
10
Yasin Öztekin
6
Claudemir
5
Isaac Cofie
11
Jorge Felix
2
Arouna Kone
80
Olarenwaju Kayode
29
Casimir Ninga
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Türkiye Spor Toto Süper Lig
Türkiye Spor Toto 1. Lig
Almanya Bundesliga I
İngiltere Premier Lig
İspanya Primera Lig
İtalya Serie A
Fransa Ligue 1
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Detayları Göster
Gol Krallığı
Anasayfa
Astroloji
Bilen Kazanır
Cevaplar
Email
Finans
Gazeteler
Haberler
Hava Durumu
Kadın
Magazin
Oyun Oyna
Mobil
Oyun
Proservis
RSS
Video
Sinema
Spor Haberleri
Vidobu
Widget
Yurt Haberleri
Koronavirüs Haritası
İletişim
Kurumsal
Yardım
Üyelik
Gizlilik Bildirimi
Yasal Uyarı
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.