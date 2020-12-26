SPOR
STADYUM: Medical Park Stadyumu HAKEM : Halil Umut Meler Halil Umut Meler MAÇ TARİH SAATİ: 26 Dec 2020 | 19:00 | şuan: 18:31
Trabzonspor
Trabzonspor
Abdullah Avcı
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Trabzonspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 32 Edgar Ie
  • 13 Vitor Hugo
  • 3 Marlon
  • 99 Serkan Asan
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 8 Lewis Baker
  • 24 Flavio
  • 7 Yusuf Sarı
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 21 Jorge Djaniny

Galatasaray

  • 34 Okan Kocuk
  • 3 Omar Elabdellaoui
  • 45 Marcao
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 66 Arda Turan
  • 15 Ryan Donk
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 10 Younes Belhanda
  • 54 Emre Kılınç
  • 4 Taylan Antalyalı
  • 17 Oğulcan Çağlayan

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 47 Joao Pereira
  • 23 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 22 Gaston Campi
  • 5 Majid Hosseini
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 75 Faruk Can Genç
  • 38 Ahmet Canbaz
  • 19 Safa Kınalı
  • 79 Benik Afobe

Yedekler

  • 56 Kerem Yusuf Ersunar
  • 14 Martin Linnes
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 27 Christian Luyindama
  • 40 Emin Bayram
  • 19 Ömer Bayram
  • 20 Emre Akbaba
  • 9 Radamel Falcao
  • 77 Jesse Sekidika
  • 80 Ali Yavuz Kol
Takım
O
Av
P
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