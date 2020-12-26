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STADYUM:
Medical Park Stadyumu
HAKEM :
Halil Umut Meler Halil Umut Meler
MAÇ TARİH SAATİ:
26 Dec 2020 | 19:00 | şuan: 18:31
MÖ
Trabzonspor
Abdullah Avcı
Galatasaray
Fatih Terim
Trabzonspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Trabzonspor
1
Uğurcan Çakır
32
Edgar Ie
13
Vitor Hugo
3
Marlon
99
Serkan Asan
61
Abdulkadir Parmak
8
Lewis Baker
24
Flavio
7
Yusuf Sarı
9
Anthony Nwakaeme
21
Jorge Djaniny
Galatasaray
34
Okan Kocuk
3
Omar Elabdellaoui
45
Marcao
36
Marcelo Saracchi
66
Arda Turan
15
Ryan Donk
89
Sofiane Feghouli
10
Younes Belhanda
54
Emre Kılınç
4
Taylan Antalyalı
17
Oğulcan Çağlayan
Yedekler
16
Erce Kardeşler
47
Joao Pereira
23
Kamil Ahmet Çörekçi
22
Gaston Campi
5
Majid Hosseini
4
Hüseyin Türkmen
75
Faruk Can Genç
38
Ahmet Canbaz
19
Safa Kınalı
79
Benik Afobe
Yedekler
56
Kerem Yusuf Ersunar
14
Martin Linnes
2
Şener Özbayraklı
27
Christian Luyindama
40
Emin Bayram
19
Ömer Bayram
20
Emre Akbaba
9
Radamel Falcao
77
Jesse Sekidika
80
Ali Yavuz Kol
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.