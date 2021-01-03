SPOR
STADYUM: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has HAKEM : Fırat Aydınus Fırat Aydınus MAÇ TARİH SAATİ: 03 Jan 2021 | 19:00 | şuan: 18:17
Kayserispor
Kayserispor
Samet Aybaba
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
  Kayserispor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Kayserispor

  • 16 Doğan Alemdar
  • 22 Cristian Sapunaru
  • 13 Miguel Lopes
  • 4 Dimitrios Kolovetsios
  • 21 Aziz Behich
  • 18 Zoran Kvrzic
  • 88 Gustavo Campanharo
  • 89 Yaw Ackah
  • 25 Aaron Lennon
  • 10 Pedro Henrique
  • 9 Wilfried Kanga

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 23 Welinton
  • 24 Domagoj Vida
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 5 Josef de Souza
  • 7 Kevin N'Koudou
  • 43 Bernard Mensah
  • 2 Valentin Rosier
  • 17 Cyle Larin
  • 9 Güven Yalçın

Yedekler

  • 1 İsmail Çipe
  • 5 Oğuzhan Çapar
  • 26 İlhan Depe
  • 7 Harisson Manzala
  • 14 Emre Demir
  • 29 Ahmet Malatyalı
  • 23 İlhan Parlak
  • 11 Muğdat Çelik
  • 77 Denis Alibec
  • 17 Nurettin Korkmaz

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 4 Francisco Montero
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 46 Serdar Saatçı
  • 20 Necip Uysal
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 27 Atakan Üner
  • 41 Kartal Yılmaz
  • 19 Ajdin Hasic
Takım
O
Av
P
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