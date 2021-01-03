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STADYUM:
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
HAKEM :
Fırat Aydınus Fırat Aydınus
MAÇ TARİH SAATİ:
03 Jan 2021 | 19:00 | şuan: 18:17
MÖ
Kayserispor
Samet Aybaba
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Kayserispor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Kayserispor
16
Doğan Alemdar
22
Cristian Sapunaru
13
Miguel Lopes
4
Dimitrios Kolovetsios
21
Aziz Behich
18
Zoran Kvrzic
88
Gustavo Campanharo
89
Yaw Ackah
25
Aaron Lennon
10
Pedro Henrique
9
Wilfried Kanga
Beşiktaş
30
Ersin Destanoğlu
23
Welinton
24
Domagoj Vida
21
Fabrice N'Sakala
13
Atiba Hutchinson
5
Josef de Souza
7
Kevin N'Koudou
43
Bernard Mensah
2
Valentin Rosier
17
Cyle Larin
9
Güven Yalçın
Yedekler
1
İsmail Çipe
5
Oğuzhan Çapar
26
İlhan Depe
7
Harisson Manzala
14
Emre Demir
29
Ahmet Malatyalı
23
İlhan Parlak
11
Muğdat Çelik
77
Denis Alibec
17
Nurettin Korkmaz
Yedekler
97
Utku Yuvakuran
4
Francisco Montero
33
Rıdvan Yılmaz
46
Serdar Saatçı
20
Necip Uysal
10
Oğuzhan Özyakup
26
Dorukhan Toköz
27
Atakan Üner
41
Kartal Yılmaz
19
Ajdin Hasic
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