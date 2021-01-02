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STADYUM:
Türk Telekom Stadyumu
HAKEM :
Abdulkadir Bitigen Abdulkadir Bitigen
MAÇ TARİH SAATİ:
02 Jan 2021 | 19:00 | şuan: 18:46
MÖ
Galatasaray
Fatih Terim
Antalyaspor
Ersun Yanal
Galatasaray - Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Galatasaray
34
Okan Kocuk
14
Martin Linnes
45
Marcao
36
Marcelo Saracchi
27
Christian Luyindama
66
Arda Turan
15
Ryan Donk
19
Ömer Bayram
10
Younes Belhanda
54
Emre Kılınç
17
Oğulcan Çağlayan
Antalyaspor
25
Ruud Boffin
13
Fedor Kudryashov
89
Veysel Sarı
4
Naldo
77
Bünyamin Balcı
88
Hakan Özmert
8
Nuri Şahin
16
Fredy
23
Amilton
11
Dever Orgill
41
Gökdeniz Bayrakdar
Yedekler
99
Fatih Öztürk
2
Şener Özbayraklı
23
Emre Taşdemir
40
Emin Bayram
20
Emre Akbaba
18
Kerem Aktürkoğlu
63
Bartuğ Elmaz
9
Radamel Falcao
77
Jesse Sekidika
80
Ali Yavuz Kol
Yedekler
35
Ferhat Kaplan
2
Ersan Gülüm
6
Eren Albayrak
53
Mert Yılmaz
7
Doğukan Sinik
28
Omar Imeri
15
Mevlüt Han Ekelik
24
Serdar Poyraz
34
Adem Metin Türk
10
Lukas Podolski
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.