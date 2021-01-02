SPOR
STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Abdulkadir Bitigen Abdulkadir Bitigen MAÇ TARİH SAATİ: 02 Jan 2021 | 19:00 | şuan: 18:46
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
Antalyaspor
Antalyaspor
Ersun Yanal
  Galatasaray - Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 34 Okan Kocuk
  • 14 Martin Linnes
  • 45 Marcao
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 27 Christian Luyindama
  • 66 Arda Turan
  • 15 Ryan Donk
  • 19 Ömer Bayram
  • 10 Younes Belhanda
  • 54 Emre Kılınç
  • 17 Oğulcan Çağlayan

Antalyaspor

  • 25 Ruud Boffin
  • 13 Fedor Kudryashov
  • 89 Veysel Sarı
  • 4 Naldo
  • 77 Bünyamin Balcı
  • 88 Hakan Özmert
  • 8 Nuri Şahin
  • 16 Fredy
  • 23 Amilton
  • 11 Dever Orgill
  • 41 Gökdeniz Bayrakdar

Yedekler

  • 99 Fatih Öztürk
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 23 Emre Taşdemir
  • 40 Emin Bayram
  • 20 Emre Akbaba
  • 18 Kerem Aktürkoğlu
  • 63 Bartuğ Elmaz
  • 9 Radamel Falcao
  • 77 Jesse Sekidika
  • 80 Ali Yavuz Kol

Yedekler

  • 35 Ferhat Kaplan
  • 2 Ersan Gülüm
  • 6 Eren Albayrak
  • 53 Mert Yılmaz
  • 7 Doğukan Sinik
  • 28 Omar Imeri
  • 15 Mevlüt Han Ekelik
  • 24 Serdar Poyraz
  • 34 Adem Metin Türk
  • 10 Lukas Podolski
Takım
O
Av
P
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