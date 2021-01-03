SPOR
STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Ali Palabıyık Ali Palabıyık MAÇ TARİH SAATİ: 03 Jan 2021 | 16:00 | şuan: 16:08
5'
0 0
Fatih Karagümrük
Fatih Karagümrük
Atılay Canel
Trabzonspor
Trabzonspor
Abdullah Avcı
  Fatih Karagümrük - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  • 5'
    Bu dakikada Fatih Karagümrük takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Jimmy Durmaz
  • 5'
    Enzo Roco, Djaniny tarafından faulle durduruluyor. Fatih Karagümrük, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
  • 5'
    Fatih Karagümrük takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Enzo Roco.
  • 3'
    Rakip ceza sahası önünden Ramazan Civelek ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 2'
    Jimmy Durmaz ile Fatih Karagümrük takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 2'
    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Ramazan Civelek ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 1'
    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Fatih Karagümrük

  • 2 Emiliano Viviano
  • 3 Alparslan Erdem
  • 5 Enzo Roco
  • 4 Koray Altınay
  • 22 Fatih Kuruçuk
  • 6 Lucas Biglia
  • 71 Jimmy Durmaz
  • 29 Jure Balkovec
  • 20 Badou Ndiaye
  • 28 Ramazan Civelek
  • 9 Artur Sobiech

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 32 Edgar Ie
  • 5 Majid Hosseini
  • 3 Marlon
  • 99 Serkan Asan
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 8 Lewis Baker
  • 24 Flavio
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 21 Jorge Djaniny
  • 18 Caleb Ekuban

Yedekler

  • 93 Aykut Özer
  • 21 Murat Sarıgül
  • 23 Aksel Aktaş
  • 17 Muhammed Pehlivan
  • 14 Efe Tatlı
  • 11 Mevlüt Erdinç
  • 24 Vato Arveladze

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 47 Joao Pereira
  • 23 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 22 Gaston Campi
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 75 Faruk Can Genç
  • 10 Abdülkadir Ömür
  • 19 Safa Kınalı
  • 7 Yusuf Sarı
  • 79 Benik Afobe
Takım
O
Av
P
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