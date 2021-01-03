  Fatih Karagümrük - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

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5'
Bu dakikada Fatih Karagümrük takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Jimmy Durmaz
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5'
Enzo Roco, Djaniny tarafından faulle durduruluyor. Fatih Karagümrük, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
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5'
Fatih Karagümrük takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Enzo Roco.
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3'
Rakip ceza sahası önünden Ramazan Civelek ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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2'
Jimmy Durmaz ile Fatih Karagümrük takımı köşe vuruşu kullanacak.
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2'
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Ramazan Civelek ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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1'
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.