SPOR
STADYUM: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu HAKEM : Halis Özkahya Halis Özkahya MAÇ TARİH SAATİ: 04 Jan 2021 | 19:00 | şuan: 18:45
Kasımpaşa
Kasımpaşa
Fuat Çapa
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Erol Bulut
  Kasımpaşa - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Kasımpaşa

  • 1 Ramazan Köse
  • 25 Tomas Brecka
  • 94 Florent Hadergjonaj
  • 24 Mickael Tirpan
  • 3 Oussama Haddadi
  • 11 Yusuf Erdoğan
  • 7 Anıl Koç
  • 6 Loret Sadiku
  • 20 Alan
  • 34 Doğucan Haspolat
  • 30 Armin Hodzic

Fenerbahçe

  • 1 Altay Bayındır
  • 26 Marcel Tisserand
  • 18 Sadık Çiftpınar
  • 35 Nazım Sangare
  • 20 Luiz Gustavo
  • 7 Ozan Tufan
  • 14 Dimitrios Pelkas
  • 8 Mert Hakan Yandaş
  • 29 Sinan Gümüş
  • 13 Enner Valencia
  • 27 Mame Thiam

Yedekler

  • 33 Ertuğrul Taşkıran
  • 22 Erdem Canpolat
  • 17 Ahmet Oğuz
  • 18 Evren Elmalı
  • 55 Yasin Dülger
  • 23 Mehmet Feyzi Yıldırım
  • 21 Kevin Varga
  • 80 Hasan Emre Yeşilyurt
  • 41 Berat Kalkan
  • 28 Furkan Külekçi

Yedekler

  • 15 Harun Tekin
  • 77 Gökhan Gönül
  • 3 Mauricio Lemos
  • 5 Jose Sosa
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 52 Uğur Kaan Yıldız
  • 30 Ömer Faruk Beyaz
  • 9 Papiss Cisse
  • 10 Mbwana Samatta
  • 57 Eyüp Akcan
Takım
O
Av
P
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