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STADYUM:
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
HAKEM :
Halis Özkahya Halis Özkahya
MAÇ TARİH SAATİ:
04 Jan 2021 | 19:00 | şuan: 18:45
MÖ
Kasımpaşa
Fuat Çapa
Fenerbahçe
Erol Bulut
Kasımpaşa - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Kasımpaşa
1
Ramazan Köse
25
Tomas Brecka
94
Florent Hadergjonaj
24
Mickael Tirpan
3
Oussama Haddadi
11
Yusuf Erdoğan
7
Anıl Koç
6
Loret Sadiku
20
Alan
34
Doğucan Haspolat
30
Armin Hodzic
Fenerbahçe
1
Altay Bayındır
26
Marcel Tisserand
18
Sadık Çiftpınar
35
Nazım Sangare
20
Luiz Gustavo
7
Ozan Tufan
14
Dimitrios Pelkas
8
Mert Hakan Yandaş
29
Sinan Gümüş
13
Enner Valencia
27
Mame Thiam
Yedekler
33
Ertuğrul Taşkıran
22
Erdem Canpolat
17
Ahmet Oğuz
18
Evren Elmalı
55
Yasin Dülger
23
Mehmet Feyzi Yıldırım
21
Kevin Varga
80
Hasan Emre Yeşilyurt
41
Berat Kalkan
28
Furkan Külekçi
Yedekler
15
Harun Tekin
77
Gökhan Gönül
3
Mauricio Lemos
5
Jose Sosa
16
Ferdi Kadıoğlu
52
Uğur Kaan Yıldız
30
Ömer Faruk Beyaz
9
Papiss Cisse
10
Mbwana Samatta
57
Eyüp Akcan
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.