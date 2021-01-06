SPOR
STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Ümit Öztürk Ümit Öztürk MAÇ TARİH SAATİ: 06 Jan 2021 | 19:00 | şuan: 19:09
10'
0 0
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor
Stjepan Tomas
  Beşiktaş - Çaykur Rizespor Canlı Maç Anlatımı
  • 8'
    Georges-Kevin N'Koudou rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 6'
    Godfred Donsah ile Oğuzhan Özyakup arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Godfred Donsah.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Beşiktaş takımı oyuna başlayacak.
  • 6'
    Beşiktaş, Josef De Souza ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
  • 3'
    Çaykur Rizespor takımından Fabricio Baiano ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 1'
    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
  • 1'
    Dario Melnjak, Oğuzhan Özyakup tarafından faulle durduruluyor. Çaykur Rizespor, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
  • 1'
    Çaykur Rizespor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Emir Dilaver geçiyor.
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 23 Welinton
  • 24 Domagoj Vida
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 20 Necip Uysal
  • 5 Josef de Souza
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 7 Kevin N'Koudou
  • 2 Valentin Rosier
  • 14 Vincent Aboubakar
  • 17 Cyle Larin

Çaykur Rizespor

  • 25 Gökhan Akkan
  • 55 Mykola Moroziuk
  • 24 Emir Dilaver
  • 53 Dario Melnjak
  • 4 Montassar Talbi
  • 11 Tunay Torun
  • 8 Fabricio Baiano
  • 23 Godfred Donsah
  • 80 Yassine Meriah
  • 21 Milan Skoda
  • 18 Braian Samudio

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 4 Francisco Montero
  • 18 Rachid Ghezzal
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 43 Bernard Mensah
  • 27 Atakan Üner
  • 41 Kartal Yılmaz
  • 9 Güven Yalçın
  • 19 Ajdin Hasic

Yedekler

  • 1 Tarık Çetin
  • 35 Alberk Koç
  • 15 Selim Ay
  • 5 Abdullah Durak
  • 26 Onur Bulut
  • 66 Doğan Erdoğan
  • 19 Dusan Jovancic
  • 17 Konrad Michalak
  • 37 Fernando
  • 9 Kemal Rüzgar
Takım
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Av
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