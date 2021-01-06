  Beşiktaş - Çaykur Rizespor Canlı Maç Anlatımı

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8'
Georges-Kevin N'Koudou rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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6'
Godfred Donsah ile Oğuzhan Özyakup arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Godfred Donsah.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Beşiktaş takımı oyuna başlayacak.
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6'
Beşiktaş, Josef De Souza ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
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3'
Çaykur Rizespor takımından Fabricio Baiano ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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1'
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
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1'
Dario Melnjak, Oğuzhan Özyakup tarafından faulle durduruluyor. Çaykur Rizespor, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
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1'
Çaykur Rizespor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Emir Dilaver geçiyor.