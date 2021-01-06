  Beşiktaş - Çaykur Rizespor Canlı Maç Anlatımı

8' Georges-Kevin N'Koudou rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

6' Godfred Donsah ile Oğuzhan Özyakup arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Godfred Donsah.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Beşiktaş takımı oyuna başlayacak.

6' Beşiktaş, Josef De Souza ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

3' Çaykur Rizespor takımından Fabricio Baiano ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

1' Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

1' Dario Melnjak, Oğuzhan Özyakup tarafından faulle durduruluyor. Çaykur Rizespor, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.