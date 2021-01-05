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STADYUM:
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
HAKEM :
Arda Kardeşler Arda Kardeşler
MAÇ TARİH SAATİ:
05 Jan 2021 | 19:00 | şuan: 18:30
MÖ
Konyaspor
İsmail Kartal
Galatasaray
Fatih Terim
Konyaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Konyaspor
13
Ibrahim Sehic
42
Abdülkerim Bardakçı
89
Nejc Skubic
12
Guilherme
6
Ahmet Çalık
11
Deni Milosevic
8
Marko Jevtovic
19
Levan Shengelia
16
Oğuz Kağan Güçtekin
17
Sokol Cikalleshi
88
Erdon Daci
Galatasaray
34
Okan Kocuk
14
Martin Linnes
36
Marcelo Saracchi
27
Christian Luyindama
15
Ryan Donk
19
Ömer Bayram
10
Younes Belhanda
4
Taylan Antalyalı
20
Emre Akbaba
17
Oğulcan Çağlayan
90
Mbaye Diagne
Yedekler
34
Eray Birniçan
15
Uğur Demirok
28
Musa Çağıran
18
Amir Hadziahmetovic
32
Ali Karakaya
77
Şener Kaya
48
Emre Pehlivan
44
Abdulsamet Kaya
23
Artem Kravets
49
Ahmet Karademir
Yedekler
99
Fatih Öztürk
2
Şener Özbayraklı
23
Emre Taşdemir
40
Emin Bayram
8
Ryan Babel
18
Kerem Aktürkoğlu
77
Jesse Sekidika
80
Ali Yavuz Kol
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.