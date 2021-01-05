SPOR
STADYUM: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu HAKEM : Arda Kardeşler Arda Kardeşler MAÇ TARİH SAATİ: 05 Jan 2021 | 19:00 | şuan: 18:30
Konyaspor
Konyaspor
İsmail Kartal
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Konyaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Konyaspor

  • 13 Ibrahim Sehic
  • 42 Abdülkerim Bardakçı
  • 89 Nejc Skubic
  • 12 Guilherme
  • 6 Ahmet Çalık
  • 11 Deni Milosevic
  • 8 Marko Jevtovic
  • 19 Levan Shengelia
  • 16 Oğuz Kağan Güçtekin
  • 17 Sokol Cikalleshi
  • 88 Erdon Daci

Galatasaray

  • 34 Okan Kocuk
  • 14 Martin Linnes
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 27 Christian Luyindama
  • 15 Ryan Donk
  • 19 Ömer Bayram
  • 10 Younes Belhanda
  • 4 Taylan Antalyalı
  • 20 Emre Akbaba
  • 17 Oğulcan Çağlayan
  • 90 Mbaye Diagne

Yedekler

  • 34 Eray Birniçan
  • 15 Uğur Demirok
  • 28 Musa Çağıran
  • 18 Amir Hadziahmetovic
  • 32 Ali Karakaya
  • 77 Şener Kaya
  • 48 Emre Pehlivan
  • 44 Abdulsamet Kaya
  • 23 Artem Kravets
  • 49 Ahmet Karademir

Yedekler

  • 99 Fatih Öztürk
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 23 Emre Taşdemir
  • 40 Emin Bayram
  • 8 Ryan Babel
  • 18 Kerem Aktürkoğlu
  • 77 Jesse Sekidika
  • 80 Ali Yavuz Kol
Takım
O
Av
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