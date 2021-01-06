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STADYUM:
Medical Park Stadyumu
HAKEM :
Cüneyt Çakır Cüneyt Çakır
MAÇ TARİH SAATİ:
06 Jan 2021 | 16:00 | şuan: 16:07
5'
0
0
Trabzonspor
Abdullah Avcı
Göztepe
İlhan Palut
Trabzonspor - Göztepe Canlı Maç Anlatımı
5'
Göztepe takımından Berkan Emir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
5'
Cherif Ndiaye tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
3'
Lewis Baker ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
2'
Caleb Ekuban, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci İrfan Can Eğribayat kurtarıyor.
1'
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
Takım Kadroları
Trabzonspor
1
Uğurcan Çakır
32
Edgar Ie
5
Majid Hosseini
3
Marlon
99
Serkan Asan
61
Abdulkadir Parmak
8
Lewis Baker
10
Abdülkadir Ömür
9
Anthony Nwakaeme
21
Jorge Djaniny
18
Caleb Ekuban
Göztepe
70
İrfan Can Eğribayat
33
Atınç Nukan
41
Berkan Emir
77
Murat Paluli
3
Marko Mihojevic
8
Soner Aydoğdu
60
Obinna Nwobodo
99
Stefano Napoleoni
7
Halil Akbunar
22
Brown Ideye
9
Cherif Ndiaye
Yedekler
16
Erce Kardeşler
47
Joao Pereira
23
Kamil Ahmet Çörekçi
4
Hüseyin Türkmen
75
Faruk Can Genç
70
Ahmetcan Kaplan
24
Flavio
38
Ahmet Canbaz
19
Safa Kınalı
79
Benik Afobe
Yedekler
16
Balazs Megyeri
68
Dzenan Burekovic
20
Lamine Gassama
4
Titi
10
Marcio Mossoro
80
Beykan Şimşek
6
Kubilay Sönmez
30
Yalçın Kayan
11
Zlatko Tripic
66
Burak Süleyman
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P
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