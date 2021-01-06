SPOR
STADYUM: Medical Park Stadyumu HAKEM : Cüneyt Çakır Cüneyt Çakır MAÇ TARİH SAATİ: 06 Jan 2021 | 16:00 | şuan: 16:07
5'
0 0
Trabzonspor
Trabzonspor
Abdullah Avcı
Göztepe
Göztepe
İlhan Palut
  Trabzonspor - Göztepe Canlı Maç Anlatımı
  • 5'
    Göztepe takımından Berkan Emir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 5'
    Cherif Ndiaye tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
  • 3'
    Lewis Baker ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 2'
    Caleb Ekuban, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci İrfan Can Eğribayat kurtarıyor.
  • 1'
    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 32 Edgar Ie
  • 5 Majid Hosseini
  • 3 Marlon
  • 99 Serkan Asan
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 8 Lewis Baker
  • 10 Abdülkadir Ömür
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 21 Jorge Djaniny
  • 18 Caleb Ekuban

Göztepe

  • 70 İrfan Can Eğribayat
  • 33 Atınç Nukan
  • 41 Berkan Emir
  • 77 Murat Paluli
  • 3 Marko Mihojevic
  • 8 Soner Aydoğdu
  • 60 Obinna Nwobodo
  • 99 Stefano Napoleoni
  • 7 Halil Akbunar
  • 22 Brown Ideye
  • 9 Cherif Ndiaye

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 47 Joao Pereira
  • 23 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 75 Faruk Can Genç
  • 70 Ahmetcan Kaplan
  • 24 Flavio
  • 38 Ahmet Canbaz
  • 19 Safa Kınalı
  • 79 Benik Afobe

Yedekler

  • 16 Balazs Megyeri
  • 68 Dzenan Burekovic
  • 20 Lamine Gassama
  • 4 Titi
  • 10 Marcio Mossoro
  • 80 Beykan Şimşek
  • 6 Kubilay Sönmez
  • 30 Yalçın Kayan
  • 11 Zlatko Tripic
  • 66 Burak Süleyman
Takım
O
Av
P
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