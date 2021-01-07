SPOR
STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Halil Umut Meler Halil Umut Meler MAÇ TARİH SAATİ: 07 Jan 2021 | 19:00 | şuan: 18:24
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Erol Bulut
Alanyaspor
Alanyaspor
Çağdaş Atan
  Fenerbahçe - Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 1 Altay Bayındır
  • 88 Caner Erkin
  • 18 Sadık Çiftpınar
  • 26 Marcel Tisserand
  • 35 Nazım Sangare
  • 20 Luiz Gustavo
  • 7 Ozan Tufan
  • 14 Dimitrios Pelkas
  • 29 Sinan Gümüş
  • 13 Enner Valencia
  • 27 Mame Thiam

Alanyaspor

  • 28 Jose Marafona
  • 44 Steven Caulker
  • 24 Juanfran
  • 21 Francois Moubandje
  • 31 Georgios Tzavellas
  • 7 Efecan Karaca
  • 11 Tasos Bakasetas
  • 26 Manolis Siopis
  • 91 Davidson
  • 22 Berkan Kutlu
  • 9 Adam Bareiro

Yedekler

  • 15 Harun Tekin
  • 4 Serdar Aziz
  • 3 Mauricio Lemos
  • 8 Mert Hakan Yandaş
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 52 Uğur Kaan Yıldız
  • 30 Ömer Faruk Beyaz
  • 9 Papiss Cisse
  • 10 Mbwana Samatta
  • 57 Eyüp Akcan

Yedekler

  • 13 Ahmet Güney
  • 3 Ahmet Gülay
  • 5 Fatih Aksoy
  • 8 Salih Uçan
  • 75 Tayfur Bingöl
  • 20 Hasan Ayaroğlu
  • 23 Efkan Bekiroğlu
  • 27 Umut Güneş
  • 19 Mustafa Pektemek
  • 10 Khouma Babacar
Takım
O
Av
P
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