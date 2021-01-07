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STADYUM:
Ülker Stadyumu
HAKEM :
Halil Umut Meler Halil Umut Meler
MAÇ TARİH SAATİ:
07 Jan 2021 | 19:00 | şuan: 18:24
MÖ
Fenerbahçe
Erol Bulut
Alanyaspor
Çağdaş Atan
Fenerbahçe - Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Fenerbahçe
1
Altay Bayındır
88
Caner Erkin
18
Sadık Çiftpınar
26
Marcel Tisserand
35
Nazım Sangare
20
Luiz Gustavo
7
Ozan Tufan
14
Dimitrios Pelkas
29
Sinan Gümüş
13
Enner Valencia
27
Mame Thiam
Alanyaspor
28
Jose Marafona
44
Steven Caulker
24
Juanfran
21
Francois Moubandje
31
Georgios Tzavellas
7
Efecan Karaca
11
Tasos Bakasetas
26
Manolis Siopis
91
Davidson
22
Berkan Kutlu
9
Adam Bareiro
Yedekler
15
Harun Tekin
4
Serdar Aziz
3
Mauricio Lemos
8
Mert Hakan Yandaş
16
Ferdi Kadıoğlu
52
Uğur Kaan Yıldız
30
Ömer Faruk Beyaz
9
Papiss Cisse
10
Mbwana Samatta
57
Eyüp Akcan
Yedekler
13
Ahmet Güney
3
Ahmet Gülay
5
Fatih Aksoy
8
Salih Uçan
75
Tayfur Bingöl
20
Hasan Ayaroğlu
23
Efkan Bekiroğlu
27
Umut Güneş
19
Mustafa Pektemek
10
Khouma Babacar
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.