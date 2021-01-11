SPOR
STADYUM: Kazım Karabekir HAKEM : Mete Kalkavan Mete Kalkavan MAÇ TARİH SAATİ: 11 Jan 2021 | 16:00 | şuan: 15:42
BB Erzurumspor
BB Erzurumspor
Mesut Bakkal
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Erol Bulut
  BB Erzurumspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

BB Erzurumspor

  • 85 Fabien Farnolle
  • 30 Adolphe Teikeu
  • 5 Hasan Hatipoğlu
  • 22 Leo Schwechlen
  • 4 Gabriel Obertan
  • 11 Arvydas Novikovas
  • 99 Cenk Ahmet Alkılıç
  • 17 Emrah Başsan
  • 88 Osman Çelik
  • 13 Petrus Boumal
  • 91 Ricardo Gomes

Fenerbahçe

  • 1 Altay Bayındır
  • 88 Caner Erkin
  • 18 Sadık Çiftpınar
  • 26 Marcel Tisserand
  • 35 Nazım Sangare
  • 20 Luiz Gustavo
  • 7 Ozan Tufan
  • 14 Dimitrios Pelkas
  • 8 Mert Hakan Yandaş
  • 29 Sinan Gümüş
  • 27 Mame Thiam

Yedekler

  • 57 Batuhan Ünsal
  • 33 Kayacan Erdoğan
  • 53 Mücahit Albayrak
  • 77 Murat Uçar
  • 23 Gökhan Kardeş
  • 20 Mitchell Donald
  • 70 Brahim Darri
  • 55 Özgür Sert
  • 61 Oltan Karakullukçu
  • 25 Armando Sadiku

Yedekler

  • 15 Harun Tekin
  • 4 Serdar Aziz
  • 3 Mauricio Lemos
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 52 Uğur Kaan Yıldız
  • 33 Fatih Yiğit Şanlitürk
  • 9 Papiss Cisse
  • 13 Enner Valencia
  • 10 Mbwana Samatta
  • 70 Serhat Ahmetoğlu
Takım
O
Av
P
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