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STADYUM:
Kazım Karabekir
HAKEM :
Mete Kalkavan Mete Kalkavan
MAÇ TARİH SAATİ:
11 Jan 2021 | 16:00 | şuan: 15:42
MÖ
BB Erzurumspor
Mesut Bakkal
Fenerbahçe
Erol Bulut
BB Erzurumspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
BB Erzurumspor
85
Fabien Farnolle
30
Adolphe Teikeu
5
Hasan Hatipoğlu
22
Leo Schwechlen
4
Gabriel Obertan
11
Arvydas Novikovas
99
Cenk Ahmet Alkılıç
17
Emrah Başsan
88
Osman Çelik
13
Petrus Boumal
91
Ricardo Gomes
Fenerbahçe
1
Altay Bayındır
88
Caner Erkin
18
Sadık Çiftpınar
26
Marcel Tisserand
35
Nazım Sangare
20
Luiz Gustavo
7
Ozan Tufan
14
Dimitrios Pelkas
8
Mert Hakan Yandaş
29
Sinan Gümüş
27
Mame Thiam
Yedekler
57
Batuhan Ünsal
33
Kayacan Erdoğan
53
Mücahit Albayrak
77
Murat Uçar
23
Gökhan Kardeş
20
Mitchell Donald
70
Brahim Darri
55
Özgür Sert
61
Oltan Karakullukçu
25
Armando Sadiku
Yedekler
15
Harun Tekin
4
Serdar Aziz
3
Mauricio Lemos
16
Ferdi Kadıoğlu
52
Uğur Kaan Yıldız
33
Fatih Yiğit Şanlitürk
9
Papiss Cisse
13
Enner Valencia
10
Mbwana Samatta
70
Serhat Ahmetoğlu
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.